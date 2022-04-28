ABD'den flaş Rusya iddiası: İnfaz ettiler!

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24 Şubat sabah 06.00'da Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda.

Haftalarca süren mücadeleye rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşüremeyen Rusya, savaşın 'ikinci aşamasının' başladığını iddia ederek doğudaki bölgelere yoğunlaşacağını duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası Kiev etrafından çekilen birliklerin de bölgeye konuşlandırılmasıyla bölgede kanlı bir mücadele başladı.

Bir süredir süren mücadelede en ağır çatışmaların yaşandığı yerlerden birisi olan Donetsk için ABD'den kan donduran bir iddia geldi.

ABD'nin Küresel Ceza Adaleti Büyükelçisi Beth Van Schaack, Rusya'nın Donetsk'te teslim olmaya çalışan Ukraynalıları infaz ettiği öne sürdü.

Schaack, BM toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Donetsk yakınlarında faaliyet gösteren bir Rus askeri birliğinin teslim olmaya çalışan Ukraynalıları gözaltına almak yerine infaz ettiğine dair güvenilir bilgilerimiz var.'

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Rusya'nın savaş hukukunun temel ilkesini ihlal ettiğinin altını çizen Van Schaack, 'Rusya'nın askeri ve siyasi liderliğine net bir mesajımız var: Dünya izliyor ve siz hesap vereceksiniz' dedi.

ABD'den gelen bu açıklamaya Rusya'nın tepkisi sert oldu. Rusya'nın BM Misyonu, Van Schaak'ın açıklamalarını 'asılsız iddialar ve hatta yalanlar, ikiyüzlülük ve gösterişli söylemlerle dolu sahte sözler' olarak nitelendirdi.

Aynı açıklamada bölgede yaşanışan vahşetin sorumlusu olarak Ukraynalı milliyetçiler ve Neo Nazi gruplar gösterildi.

BM'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri ve olası savaş suçları ile ilgili geçtiğimiz saatlerde Birleşmiş Milletler'den (BM) flaş bir çağrı gelmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'yı, Ukrayna'yı işgali sırasında işlenen olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği yapmaya çağırmıştı

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Guterres açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Rusya Federasyonu'na UCM ile işbirliğini kabul etmesi ve işbirliği yapması için çağrıda bulunuyorum. Ancak savaş suçları hakkında konuştuğumuzda, suçların en kötüsünün savaşın kendisi olduğunu unutamayız.'