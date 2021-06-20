ABD'den son dakika Rusya açıklaması: Yeni yaptırım için hazırlıklar başladı!

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Villa La Grange’de görüşmesinin yankıları sürerken ABD'den flaş bir adım geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD, muhalif isim Aleksey Navalny'nin zehirlenmesine karşı yeni Rusya yaptırımları hazırladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN International'a verdiği demeçte 'Bu konu hakkında başka bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz' ifadesine yer verdi.

Tarihi zirve sonrası iki lider ayrı ayrı kameraların önüne çıkmış, Biden Navalny konusunda Putin'e endişelerini dile getirdiğini belirtmişti.

Biden konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bunun sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağına inandığımı ona açıkça söyledim' demişti.

ÖNCE ZEHİRLENMİŞ, SONRA TUTUKLANMIŞTI

Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'da gönderilmişti.

Muhalif isim tedavisinin tamamlanmasının arından başkent Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında tutuklanmıştı.

Muhalif ismin başkent Moskova'nın kuzeydoğusundaki bir hapishane kampında tutuldu biliniyor.

'TOPLAMA KAMPI'NA BENZETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda hapisane koşullarını eleştiren Navalny'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus muhalifin "toplama kampı" şartları altında olduğu belirtilmişti.

Navalny söz konusu paylaşımda"Her yerde kamera var, herkes izleniyor ve en ufak ihlalde rapor ediliyor. Sanırım yukarılarda biri Orwell'in 1984'ünü okudu ve hadi biz de yapalım dedi," ifadelerini kullanmıştı.

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