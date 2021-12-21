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HABERLERDünya Haberleri

ABD'den flaş Omicron açıklaması... Ve varyantta beklenen oldu!

#Omicron#ABD#Dünya
ABDden flaş Omicron açıklaması... Ve varyantta beklenen oldu

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Omicron'un ABD'deki baskın varyant olduğunu ve virüse yakalanan her 4 kişiden 3'ünün Omicron olduğunu açıkladı.

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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüsün (Kovid-19) son varyantı Omicron'da beklenen oldu.

20 gün önce ilk Omicron vakasını açıklayan ABD'deki son duruma ait verileri paylaşan Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Omicron'un ABD'deki baskın varyant olduğunu duyurdu.

Yayınlanan raporda yeni bulaşların yüzde 73.2'si Omicron, yüzde 26.6'sının ise Delta olduğu bilgisi yer aldı.

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Başka bir deyişle son dönemde ABD'de virüse yakalanan her 4 kişiden 3'ü Omicron varyantı ile enfekte oldu.

Ülkenin bazı bölgelerinde bu oranın yüzde 90'a kadar çıkabildiği belirtiliyor. Konu ile ilgili konuşan CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 'Bu rakamlar çok net, ancak şaşırtıcı değil' dedi.

İLK ÖLÜM HABERİ GELDİ

CDC yetkilileri, Omicron nedeniyle kaç hastaneye yatış veya ölümün olduğuna dair henüz tahminleri olmadığını söyledi.

ABDden flaş Omicron açıklaması... Ve varyantta beklenen oldu

 

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Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD basını Omicron'a bağlı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

Aşı olmayan 50 yaşlarında bir hastanın Omicron nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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89 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılmış, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edilmişti.

DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı, yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu ifade etmişti.

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