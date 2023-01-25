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ABD'den flaş NATO açıklaması

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#ABD#NATO#Dünya
ABDden flaş NATO açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 08:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Finlandiya ve İsveç'in ilk fırsatta birlikte NATO'ya üye olmalarını istediklerini söyledi. Price, ABD'nin, Finlandiya'nın İsveç'ten önce NATO'ya üye olmasını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

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Sözcü Price günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, varsayıma dayalı bir soruya cevap vermeyeceğini belirterek, "Gündemdeki soru bu değil" dedi.

Price, "Bu hep Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya birlikte üye olmalarına yönelik bir tartışma oldu. Biz de bunu görmek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı, Ankara'nın talebi üzerine süresiz ertelendi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün Stockholm'de Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson ile birlikte düzenlediği ortak bsın toplantısında, "İsveç'in NATO'ya katılmasının ne kadar ciddi olduğunu bazıları anlamıyor. Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz" dedi.

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#ABD#NATO#Dünya

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