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ABD'den flaş 'maymun çiçeği' açıklaması... Bu semptomlara dikkat

#Maymun Çiçeği#DSÖ#Salgın
ABDden flaş maymun çiçeği açıklaması... Bu semptomlara dikkat

2 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Maymun çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. Virüs yayılmaya devam ederken ABD Başkanı Biden'dan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünya yeni bir virüs ile sarsılmış durumda

Maymun çiçeği virüsünün 12 ülkede 80 kişide tespit edilmesinin ardından konu ile ilgili peş peşe flaş açıklamalar geldi.

Japonya'ya uçmadan önce Güney Kore'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Joe Biden, 'Bu herkesin endişelenmesi gereken bir şey' dedi.

Virüs ile mücadeledeki son durumu değerlendiren Biden sözlerine şöyle devam etti;

'Ne yaptığımızı ve bunun için hangi aşının mevcut olabileceğini bulmak için çalışıyoruz.'

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DSÖ ÖLÜM ORANINI AÇIKLADI

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) de açıklama geldi.

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DSÖ açıklamasında 'Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz' denildi, semptomların 2 ila 4 hafta arası sürdüğünü, ölüm oranının ise yüzde 3 ila 6 arasında olduğu belirtildi.

ABDden flaş maymun çiçeği açıklaması... Bu semptomlara dikkat

KLUGE'DEN UYARI: BULAŞIN HIZLANMASINDAN KORKUYORUM

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge ise 'Yaz mevsimi yaklaşırken büyük buluşmalar, festivaller ve partiler nedeniyle yayılımın hızlanmasından endişe ediyorum' dedi.

Küresel aşılama faaliyeti sonrasında 1980'de yeryüzünden silinen çiçek virüsü ile maymun çiçeği arasında genetik benzerlik bulunuyor. Bu yüzden çiçek aşısı yapılan kişiler maymun çiçeğine karşı da bir miktar koruma sahibi olabiliyor.

SEMPTOMLARI NELER?

Uzmanlar virüsün en yaygın belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrısı ve yorgunluğun bulunduğunu belirtiyor.

İngiliz sağlık uzmanlarına göre, hastalığın en çok rapor edilen semptomları şöyle...

  • Yüksek ateş
  • Baş ağrısı
  • Kas ağrıları
  • Sırt ağrısı
  • Şişmiş bezler
  • Titreme
  • Yorgunluk

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor.

2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.

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