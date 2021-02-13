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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

ABD'den flaş açıklama: Tamamen aşılanmış kişiler karantinaya girmeyebilir!

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ABD'den flaş açıklama: Tamamen aşılanmış kişiler karantinaya girmeyebilir!
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ABD'nin koronavirüs konusundaki en yetkin kurumu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) internet sitesinde yer alan kılavuzu yenileyerek flaş bir açıklama yaptı. CDC'nin yeni talimatına göre tamamen aşılanmış kişilerin karantinaya alınmasına gerek olmadığı belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) internet sitelerinde yer alan kılavuzu güncelleyerek, kriterleri karşılayan Kovid-19’a karşı tamamen aşılanmış kişilerin koronavirüse maruz kalmaları halinde karantinaya girmelerine gerek olmadığını belirtti.

CDC internet sitelerinde yer alan güncellenmiş kılavuzda, herhangi bir semptom geliştirmedikleri sürece son dozun alınmasından sonraki 3 ay içinde tamamen aşılanmış kişilerin karantinaya girmelerinin gerekli olmadığını belirtti.

CDC’ye göre ‘tamamen aşılanmış’ kavramı, bir kişinin iki dozluk aşının ikinci dozunu veya tek dozluk aşının bir dozunu almasının üzerinden en az iki hafta geçmesini ifade ediyor.

Bu durumu karşılamayan kişilerin ise, Kovid-19 olduğundan şüphelenilen veya doğrulanmış bir kişiyle temaslı olması halinde mevcut karantina kılavuzunu takip etmesi gerektiği belirtiliyor.

ABDden flaş açıklama: Tamamen aşılanmış kişiler karantinaya girmeyebilir

Tamamen aşılanmış kişilerin koronavirüsü başkalarına yayma riskinin ‘hala belirsiz’ olduğu belirtilirken; bununla birlikte ‘aşılamanın semptomatik Kovid-19’u önlediğini gösterdiği, semptomatik ve pre-semptomatik bulaşmanın koronavirüsün yayılmasında tamamen asemptomatik bulaşmadan daha büyük bir role sahip olduğunun düşünüldüğü’ ifadelerine yer veriliyor.

Tamamen aşılanmış kişiler için maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, kalabalık yerlerden ve yetersiz havalandırılan alanlardan kaçınma gibi diğer öneriler ise hala geçerli.

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