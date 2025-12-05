×
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den F-35 mesajı: Türkiye kritik eşiğe yaklaştı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Büyükelçi Barrack#F-35
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 12:21

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın almaya çok yaklaştığını açıkladı. Barrack, bu süreçteki en kritik engelin dört ila altı ay içinde aşılacağına inandığını söyledi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşünün önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını açıkladı.

Barrack, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin “operasyonel uyumluluk” sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirtti. Büyükelçi, S-400’lerin kullanılmamasının bu kaygıları azalttığını ancak sistemin Türkiye’de bulunmaya devam etmesinin Washington açısından hâlâ sorun oluşturduğunu vurguladı.

Bloomberg'de yer alan habere göre Barrack, “Bu meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum” diyerek sürecin hızlandığını ifade etti.

Barrack ayrıca, Türkiye’nin Rus yapımı hava savunma sisteminden tamamen vazgeçmeye her geçen gün daha fazla yaklaştığını iddia etti.

TRUMP-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE S-400 GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında Beyaz Saray’daki görüşmelerinde S-400 meselesini ele almıştı. Türkiye’nin yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı S-400’ler, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasına ve Türk savunma şirketlerine CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına yol açmıştı.

ABD, S-400’lerin F-35’in gizlilik kabiliyetini tehdit ettiğini savunurken; Ankara, bu riski ortadan kaldıracak önlemler alacağını ve Rus sisteminin NATO ile entegre edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Trump ise eylül ayında, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satışına izin vermeye açık olabileceğini ima etmişti.

ABD ve Türkiye'nin, NATO'nun en büyük iki ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Bloomberg, bu durumun F-35 savaş uçaklarının Ankara tarafından satın alınması konusunda anlaşmazlığı gidermede bir motivasyon olduğu yorumunu yaptı.

"TRUMP, TÜRKİYE'YE YENİDEN F-35 SATIŞINA SICAK BAKIYOR"

ABD medyasında, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığı haberleri yer almıştı.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin" ifadesini kullanmıştı.

