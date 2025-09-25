ABD'den F-35'te çözüm sinyali: Çok yakında haber alacaksınız

Haberin Devamı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’a özel açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin kritik başlıklarına değinen Barrack, “Önemli meseleler var ve tüm dünya şu anda yolunu bulmaya çalışıyor. Böyle dönemlerde taraflarla görüşmek çok önemli. Burada bütün taraflarla gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

“YPG’DEN KURTULMALARI GEREK”



Suriye meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barrack, Türkiye’nin geleceğe odaklandığını vurguladı. Barrack, “Başkan Trump da bundan bahsetti. Türkiye’nin burada payı çok büyük. Trump’ın Şam rejimine yönelik yaptırımların kaldırılmasına ikna olması önemliydi. Türkiye bu süreçte büyük rol oynadı. Suriye’nin anayasaya ve kaynaklara ihtiyacı var. YPG’den kurtulmaları gerekiyor. Hristiyanların haklarının korunması lazım. Şam rejiminin de komşularını dinlemesini istiyoruz. Herkesin doğru yolda olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

“ÇOK YAKINDA HABER ALACAKSINIZ”



Barrack, Paksoy'un "Haziran ayında F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülebileceğini söylemiştiniz. Dışişleri Bakanları bunu yapabileceklerini söylemişti. Bu yönde mi ilerliyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



“Bu sorunun cevabını başkalarına bırakacağım ancak çok yanıldığınızı söyleyemem. Bu toplantıdan çok yakında haber alacaksınız.”