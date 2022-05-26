Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

ABD’den F-35 için Atina’ya heyet geldi

#ABD#Yunanistan#F-35
ABD’den F-35 için Atina’ya heyet geldi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, ABD’den bir filo (20-24 adet) beşinci nesil F-35 tipi savaş uçağı satın alımı ile ilgili sürecin derhal başlatılacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Panayiotopulos, Atina’ya gelen “F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Ofisi” (JSF PO - Joint Strike Fighter Program Office) heyeti ile görüştü.

2028’DE TESLİMAT

ABD Savunma Bakanlığı ve üretici Lockheed Martin firması yetkililerinden oluşan heyet, önümüzdeki günlerde, F-35’lerin konuşlanıdırılmasının düşündüğü Larisa (orta Yunanistan) ve Araksos (Mora Yarımadası) hava üslerinde incelemelerde bulunacak. Maliyeti en az 3.5 milyar dolar olarak hesaplanan 20-24 adet F-35 uçağı satın alımı için ilk resmi süreç, Yunanistan’ın “niyet mektubu” göndermesiyle başlayacak. Söz konusu mektubun temmuz ayında gönderileceği öne sürüldü. Ardından 2 yıl sürmesi beklenen müzakereler yapılacak. Yunanistan’a ilk F-35’in 2028’de teslim edilebileceği hesaplanıyor.

MİLLET GEÇİNEMİYOR

Buna karşı, Eski Savunma Bakanı ve eski Genelkurbay Başkanı Evangelos Apostolakis, dün Skai televizyonundaki demecinde “Türkiye bizi tehdit ediyor diye, ne silah sistemi varsa satın alma çılgınlığına giremeyiz. Her aklından geçeni, her istediğini alabilecek bir devlet değiliz. Çok büyük ekonomik zorluklar var. Millet geçinemiyor” dedi. Apostolakis ayrıca “Türkiye’nin ABD’den F-16 uçakları alma konusunda iyi yolda olduğu görülüyor. Başbakan Miçotakis’in ABD ziyaretinde, F-16’ların Türkiye’ye verilmeyeceğine ilişkin önemli bir sinyal da görmedik. Türkler, günün birinde F-35’leri de alacak” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Yunanistan#F-35

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı