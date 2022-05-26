ABD’den F-35 için Atina’ya heyet geldi

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Panayiotopulos, Atina’ya gelen “F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Ofisi” (JSF PO - Joint Strike Fighter Program Office) heyeti ile görüştü.



2028’DE TESLİMAT



ABD Savunma Bakanlığı ve üretici Lockheed Martin firması yetkililerinden oluşan heyet, önümüzdeki günlerde, F-35’lerin konuşlanıdırılmasının düşündüğü Larisa (orta Yunanistan) ve Araksos (Mora Yarımadası) hava üslerinde incelemelerde bulunacak. Maliyeti en az 3.5 milyar dolar olarak hesaplanan 20-24 adet F-35 uçağı satın alımı için ilk resmi süreç, Yunanistan’ın “niyet mektubu” göndermesiyle başlayacak. Söz konusu mektubun temmuz ayında gönderileceği öne sürüldü. Ardından 2 yıl sürmesi beklenen müzakereler yapılacak. Yunanistan’a ilk F-35’in 2028’de teslim edilebileceği hesaplanıyor.



MİLLET GEÇİNEMİYOR



Buna karşı, Eski Savunma Bakanı ve eski Genelkurbay Başkanı Evangelos Apostolakis, dün Skai televizyonundaki demecinde “Türkiye bizi tehdit ediyor diye, ne silah sistemi varsa satın alma çılgınlığına giremeyiz. Her aklından geçeni, her istediğini alabilecek bir devlet değiliz. Çok büyük ekonomik zorluklar var. Millet geçinemiyor” dedi. Apostolakis ayrıca “Türkiye’nin ABD’den F-16 uçakları alma konusunda iyi yolda olduğu görülüyor. Başbakan Miçotakis’in ABD ziyaretinde, F-16’ların Türkiye’ye verilmeyeceğine ilişkin önemli bir sinyal da görmedik. Türkler, günün birinde F-35’leri de alacak” şeklinde konuştu.