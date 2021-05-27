ABD’den F-35 açıklaması

Son dönemde maliyet ve fayda ekseninde ABD’de de tartışmaya açılan F-35 programıyla ilgili düşüncelerini komiteye aktaran Kendall, Türkiye’nin programdaki rolü ile ilgili de konuştu. Senatör Jeanne Shaheen’in Türkiye’nin parça üretiminin bir an önce durdurulması için onay verip vermeyeceği sorusuna “Evet” yanıtını veren Kendall, “Mevcut durumda F-35 parçalarını Türkiye’de yapmamamız gerektiğini düşünüyorum” dedi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD, bu sistemin F-35’ler için veri toplama tehlikesi yaratabileceğini dile getirmişti. Türkiye F-35 programından çıkarılmış ve Türkiye’ye satışı yapılan uçakların 2020 Savunma Bütçesi kapsamında ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

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