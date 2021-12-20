ABD'den ezber bozan koronavirüs araştırması... İşte en şanslı grup

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Dünya tabiri caizse yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... Dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaşan Kovid-19 5 milyondan fazla cana mal oldu.

Salgının başladığı günden beri koronavirüs yüzlerce bilimsel araştırmaya konu oldu. Bu sayede virüse karşı elimizi güçlendiren pek çok keşfe imza atıldı.

ABD'den son haber ise kısa sürede bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.

Oregon Health and Science University'de yapılan bir araştırma tam aşılı kişileri mercek altına aldı ve oldukça ilginç bir sonuca ulaştı.

SÜPER BAĞIŞIKLIĞA SAHİP OLUYORLAR

Söz konusu araştırmaya göre, tam aşılı kişiler daha sonra koronavirüs ile enfekte olduklarında 'süper bağışıklığa' sahip oluyor.

Mirror'da yer alan habere göre, tam aşılanmış ancak virüse yakalanmamış kişiler ile tam aşılı ve koronavirüse yakalananları karşılaştıran ekip bu grubun antikor seviyesinin yüzde 2000 daha fazla olduğunu belirledi.

Moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü olan çalışmanın yazarı Fikadu Tafesse 'Bu durum neredeyse süper bağışıklık' dedi.

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San Francisco'daki California Üniversitesi'nden Dr Monica Gandhi ise çalışma hakkında şunları söyledi;

'Bu, aşılamanın ardından enfeksiyonun, önceki enfeksiyondan veya tek başına aşılamaya göre daha güçlü bağışıklık oluşturduğunu gösteren ilk çalışmalardan biri.'

Koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile adından söz ettiriyor. Hızla dünyaya yayılan yeni varyant ile ilgili DSÖ'nün son raporu Omicron'un bulaş hızını gözler önüne serdi.

DSÖ, Omicron koronavirüs varyantının 89 ülkede rapor edildiğini ve bulaş olan bölgelerde vaka sayısının 3 gün içinde ikiye katlandığını söyledi.

SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

DSÖ'den yapılan açıklamada, Omicron'un yüksek düzeyde bağışıklığa sahip ülkelerde hızla yayıldığını, ancak bunun virüsün bağışıklıktan kaçma yeteneğinden mi, yüksek bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

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OMİCRON HALA BİR GİZEM

DSÖ, Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirledi. Varyantın neden olduğu hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere hakkında hala pek çok şey gizemini koruyor.

Yapılan açıklamada “Aşıların Omicron üzerindeki etkisi ile ilgili hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok” denildi.

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HASTANELER İÇİN UYARI

DSÖ, vakaların bu kadar hızlı artmasıyla bazı ülkelerin hastanelerinde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda da uyardı.