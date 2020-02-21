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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 01:30,Son Güncelleme:/

ABD'den Esad'a sert tepki: Utanmazlık

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ABD'den Esad'a sert tepki: Utanmazlık
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'deki saldırılarına devam eden Beşşar Esad rejiminin Halep Havalimanı'ndaki uçuşları yeniden başlatmasını "utanmazlık" şeklinde nitelendirdi. Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Twitter hesabından Suriye'ye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Kısa süre önce Halep Havalimanı'nı yeniden uçuşlara açtığını açıklayan Esed rejimine tepki gösteren Ortagus, "Gece gündüz İdlib halkının üzerine varil bombalarını yağdıran Esed, utanmaz bir şekilde Şam'dan 'Halep Katliam Havalimanı'na' kanlı uçuşlara yeniden başladığını duyuruyor. Bu, Suriye halkının hayal ettiği şey değil, onlar ölüm ve yıkımın kabusu içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

2013'te Suriyeli muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından kapatılan havalimanı, Esed rejiminin 2017'de kenti yeniden ele geçirmesinin ardından deneme uçuşlarına açılmıştı.

Esed rejimi, ülkenin en büyük ikinci kenti olan Halep'te Rusya ve İran'ın desteklediği saldırılarda on binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

 

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