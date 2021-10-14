ABD’den Esad açıklaması: Normalleşme çabalarını desteklemiyoruz

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İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan Washington’da yaptığı görüşme sonrası, ortak basın toplantısında konuşan Blinken, Washington’un önceliğinin Suriye’ye insani yardım ulaştırmak ve ABD’ye yönelebilecek ekstrem hareketlerin kök salmasını önlemek olduğunu söyleyerek “Suriye’de politik çözüm için ilerleme görmediğimiz sürece Esad ile ilişkileri normalleştirecek adımları destekleme ya da yaptırımları kaldırma niyetimiz yok” şeklinde konuştu.

İRAN’A TEHDİT GİBİ UYARI

Blinken, İran ile devam eden nükleer görüşmelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin çabalarına rağmen “İran’ın iyi niyetle angaje olmayı reddettiğini” belirten Blinken “İran rotasını değiştirmezse başka seçeneklere yönelmeye hazırız” dedi. İsrailli Dışişleri Bakanı Lapid de müzakerelerin uzamasının İran’ın elini güçlendirdiğini söyleyerek “Eğer diplomasi başarısız olursa diğer tüm seçenekler masada olacak. Diğer seçenek ifadesinin ne anlama geldiğini Tahran da anlıyor” açıklamasında bulundu.