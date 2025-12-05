×
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den endişe yaratan uyarı: Venezuela'yı 'derhal' terk edin

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 11:14

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da ikamet eden vatandaşlarına ‘derhal’ ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4’üncü seviye ‘Seyahat Etmeyin’ uyarısı yeniden paylaşıldı.

Uyarıda, Venezuela'da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, ‘haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle’ karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının Venezuela'da yaygın olduğu aktarılan uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin, demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı ‘acımasız bir baskı uyguladığı’ öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya seyahat etmek zorunda olanlara, ‘vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları’ gibi tavsiyelerde bulundu.

