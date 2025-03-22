ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması! "Trump-Erdoğan görüşmesi muhteşem ve dönüşümsel"

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet üzerinden yayımladığı programa konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



MUHTEŞEM VE DÖNŞÜMSEL

Carlson'ın Türkiye konusundaki görüşlerini sorması üzerine Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

Gündemdeki başka konular nedeniyle bu görüşmenin başlıklara taşınmadığına değinen Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi Adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini kaydetti.



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Witkoff , "Bence Başkan'ın (Trump) Erdoğan'la bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuştu.

ABD MEDYASI: TRUMP GÖRÜŞME SONRASI F-35 SATIŞINA SICAK BAKIYOR

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.



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ABD başkanı Donald Trump ABD'deki seçimlerden hemen sonra yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." demişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın saygı duyduğu liderlerden birisi. Bunu da telefon görüşmesinde açıkça ortaya koydu zaten." dedi.

16 MART'TA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.