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ABD'den dikkat çeken iddia: İran Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor

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#ABD#İran#İnsansız Hava Aracı
ABDden dikkat çeken iddia: İran Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 22:26

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rus yetkililerin iki ülke arasında insansız hava araçları transferi anlaşmasının bir parçası olarak son birkaç hafta içinde İran'da eğitim aldıklarını aktardı.

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ABD, Rusya’nın İran’da insansız hava aracı eğitimini aldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin iki ülke arasında insansız hava araçları transferi anlaşmasının bir parçası olarak son birkaç hafta içinde İran'da eğitim aldıklarını aktardı.
ABD'li yetkililer geçtiğimiz ay, ABD’nin İran'ın Rusya'ya birkaç yüz insansız hava aracı sağlamaya hazır olduğuna inandığını belirtmiş, Rus yetkililerin insansız hava araçlarını görmek için İran'ı ziyaret ettiğini aktarmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde sahadaki kayıpları nedeniyle Rusya’nın silahlı insansız hava araçları konusunda İran'a mecbur kaldığı yorumları yapılmıştı. Rusya’nın İran’dan Şahid-191 ve Şahid-129 SİHA'ları almaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

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#ABD#İran#İnsansız Hava Aracı

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