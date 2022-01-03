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Putin'in planı geri tepti: Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırımlar...

#RUSYA#Ukrayna#ABD
Putinin planı geri tepti: Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırımlar...

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulamayı planlıyor. ABD Temsilciler Meclisi istihbarat komitesi başkanı Adam Schiff, konuya ilişkin, "Bence müttefiklerimizin sağlam bir şekilde gemide olması gerekiyor. Rusya'nın bu konuda birleştiğimizi anlaması gerekiyor." çağrısında bulundu.

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ABD Temsilciler Meclisi istihbarat komitesi başkanı Adam Schiff Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "çok muhtemel" olduğunu ve Moskova'nın yalnızca "muazzam yaptırımlarla" caydırılabileceğini söyledi.

Guardian'da yer alan habere göre, Schiff bu konuda atılacak en önemli adımın sektörel yaptırımlar olacağını belirterek, "Rusya'nın daha önce görmediği bir yaptırım düzeyinden başka hiçbir şeyin onu caydıramayacağını düşünüyorum ve müttefiklerimizle tam olarak yapmamız gereken şey bu." dedi.

Putinin planı geri tepti: Şimdiye kadar benzeri görülmemiş yaptırımlar...

ABD Temsilciler Meclisi istihbarat komitesi başkanı Adam Schiff

PUTİN'İN PLANI GERİ TEPECEK

Schiff söz konusu işgalin daha fazla ülkeyi NATO askeri ittifakına çekerek Moskova'nın planının tamamen geri tepebileceğini iddia etti ve ekledi; "Bence müttefiklerimizin sağlam bir şekilde gemide olması gerekiyor. Rusya'nın bu konuda birleştiğimizi anlaması gerekiyor."

Planlanmış müzakerelerin işgali önleme şansı olup olmadığı sorulduğunda Schiff, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etme olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bunu neden şimdi yaptığına dair tam motivasyonu hala anlamıyorum" dedi.

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu açıklamanın ardından Beyaz Saray, Joe Biden'ın Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştüğünü belirtirken Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti." dedi.

Volodymyr Zelenskiy ise Twitter'da yaptığı açıklamada "Biden ile yılın ilk uluslararası konuşması ilişkilerimizin özel doğasını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı. 

RUS ASKERLERİ SINIRDA,

Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdı. Rusya-ABD ve Avrupa'nın yapacağı müzakerelerin 9 ve 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılması planlanıyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov artan gerilimin ortasında, “Batı saldırgan çizgisini sürdürürse Rusya, stratejik dengeyi sağlamak ve kabul edilemez tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri almak zorunda kalacak” açıklamasını yaptı.

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