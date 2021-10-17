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ABD’den Dedeağaç’a dev sevkıyat hazırlığı

#ABD#Dedeağaç#Sevkıyat
ABD’den Dedeağaç’a dev sevkıyat hazırlığı

Yunanistan ile arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması’nı en az 5 yıllığına uzatan ABD, Türk sınırına 45 kilometre mesafedeki Dedeağaç limanına kasım ayında son yılların en büyük askeri sevkıyatını yapmaya hazırlanıyor.

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Yunan ‘Ta Nea’ gazetesi, ABD’nin kasım ayında Meriç’teki Türk hududu yakınlarındaki Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanına bugüne kadarki en büyük askeri sevkıyatı yapacağını yazdı. Yunan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dev sevkıyatın detayları eylül ayında Yunan ve Amerikalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ele alındı.

TATBİKATA GELİYORLAR

ABD’nin Atina Büyükeleçsi Geoffrey Pyatt bu görüşmeler esnasında, “Kasım ayında Dedeağaç limanına yeni bir sevkıyat gerçekleştireceğiz. Bu defa Dedeağaç’a gelecek uçak ve helikopterlerin sayısı öncekilerinden daha fazla olacak. Gördüğünüz gibi her defasında daha güçlü hareket ediyoruz” diye konuştu. Habere göre söz konusu sevkıyat, ABD’nin Dedeağaç’tan başlayarak, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’ı kapsayan bir askeri tatbikatı çerçevesinde gerçekleştirilecek. İlk aşamada, “USNS Yuma” adlı hızlı askeri nakliye gemisi Dedeağaç limanına gelerek, saldırı helikopterleri, insansız hava araçları (İHA), tank, zıhlı araç ve çeşitli askeri malzemeleri bölgeye yığacak. Haberinde Ta Nea gazetesi, “ABD, Yunanistan’a bugüne kadarki en büyük çıkarmasını yapacak” ifadelerini kullandı.

ABD’den Dedeağaç’a dev sevkıyat hazırlığı

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‘EN GÜVENLİ BÖLGE’

Washington yönetiminin; Balkanlar, Doğu ve Orta Avrupa ile Karadeniz’e askeri sevkıyat için Dedeağaç limanını “en güvenli bölge” saydığını kaydeden Ta Nea, “ABD’nin Dedeğaç’a verdiği önemin bir başka nedeni de, Türkiye’nin Rusya’ya yakınlaşması üzerine bir karşı denge oluşturmak” diye yazdı. Haberde, sevkıyatın tam tarihi ve sevk edilecek birliklerin sayısına ilişkin kesin bir bilgi ise yer almadı.

ABD’den Dedeağaç’a dev sevkıyat hazırlığı

O KARARGÂH DA ABD’YE TAHSİS EDİLDİ

Bu arada, Amerika ile Yunanistan arasında perşembe günü imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın güncellenmiş yeni protokolü çerçevesinde, son yıllarda askeri sevkıyatları için defalarca Dedağaç limanını kullanan ABD’ye, aynı şehirde bulunan ve Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait ‘Yunuli’ karargâhı da tahsis edildi. ABD’nin söz konusu askeri tesiste 300-400 Amerikan askerinin barınabileceği şekilde altyapı çalışmaları yapacağı yorumları Yunan medyasında yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 14 Ekim’de ABD’nin Yunanistan’daki faaliyet alanını genişleten yeni Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı imzalamıştı. Yunanistan, 28 Eylül’de de Fransa ile savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında işbirliğini öngören bir anlaşma yapmıştı.

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WASHİNGTON’DAN ‘DENİZ SINIRI’ YANITI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Yunanistan ile imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Atina arasındaki tansiyona nasıl etki edeceğine ilişkin soruya yanıt verdi. Price özetle şunları kaydetti: “Yunanistan ve Türkiye arasındaki istikşafi müzakerelerin devamı da dahil olmak üzere, Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürme çabalarını destekliyoruz. Prensip olarak, tüm devletleri deniz yetki sınırlarının birleştirilmesine ilişkin sorunlarını diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl bir şekilde çözmeye teşvik ediyoruz. Bildiğiniz gibi ABD genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıklarını nasıl çözmeleri gerektiği konusunda bir pozisyon almıyor.”

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ABD’den Dedeağaç’a dev sevkıyat hazırlığı

BİLGİ NOTU

ABD geçen mayıs ayında, Yunanistan’dan başlayarak, Balkanlar ve bazı Avrupa ülkelerini de kapsayan ‘Defender Europe 21’ tatbikatını gerçekleştirmişti. Bu tatbikat çerçevesinde Dedeağaç limanına 145 helikopter, 1800’den fazla zırhlı araç ve 20 binden fazla askeri personel sevk edilmişti. Yunanistan, ‘Defender Europe 21’ tatbikatına ilk kez o dönem dahil edilmişti. Bu çerçevede, Batı Trakya’daki İskeçe şehrinde savaş oyunu organize edilmişti.

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#ABD#Dedeağaç#Sevkıyat

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