×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den Danimarka'ya yanıt: Sakin olun

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Danimarka#Grönland
ABDden Danimarkaya yanıt: Sakin olun
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 10:42

Danimarka'nın, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları sonrası ülkedeki en üst düzey ABD'li diplomatı Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından ABD, "Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz." karşılığını verdi.

Haberin Devamı

Danimarka'nın, ABD vatandaşlarının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan Maslahatgüzar Mark Stroh'u dün Dışişleri Bakanlığına çağırmasının ardından Washington'dan tepki geldi.

CBS News'in haberine göre, Beyaz Saray'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, bu duruma "Danimarkalıların sakin olması gerektiğini düşünüyoruz." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de yaptığı açıklamada, Grönland'daki ABD vatandaşlarının şahsi eylemleri hakkında yorum yapmayacaklarını, vatandaşların eylemlerini kontrol etmediklerini belirtti.

Sözcü, ABD'nin, NATO müttefiki olarak Danimarka ile ilişkilerine değer verdiğini ifade ederek, Dışişleri Bakanlığına çağırılan Stroh'un Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile "üretken bir görüşme" yaptığını kaydetti.

Haberin Devamı

Danimarka'da yayın yapan DR haber sitesi, daha önce yayımladığı bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş, Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.

Gözden KaçmasınBeyaz Sarayda Gazze toplantısı: Kritik konular ele alındıBeyaz Saray'da Gazze toplantısı: Kritik konular ele alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Danimarka#Grönland

BAKMADAN GEÇME!