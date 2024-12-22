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ABD’den Colani’ye af: 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı

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#ABD#Suriye#Esad Rejimii
ABD’den Colani’ye af: 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00

ABD, Suriye’de Esad rejimini deviren Heyet Tahrir el Şam örgütünün lideri Ebu Muhammed el Colani’nin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırma kararı aldı.

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Önceki gün Şam’da gerçek adı Ahmed eş Şara olan Colani ile görüşen  ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Washington’ın Suriyeli lider Ahmed eş-Şara’nın başına koyduğu 10 milyon dolar ödülün artık peşine düşmeyeceğini, “Suriye’nin ve bölgenin geleceğini tartıştığı birinin hükümeti tarafından başına ödül konmasının tutarsız olduğunu” ifade etti.

‘EYLEMLERE BAKACAĞIZ’

Leaf, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında Şara’dan gelen pozitif mesajları olumlu karşıladıklarını, bu prensipler üzerinde sadece sözler değil eylemleri görmek için beklediklerini, kadınlar, tüm etnik ve dini unsurların içinde yer aldığı Suriyeliler liderliğinde tüm Suriyelilerin katılım sağlayacağı bir geçiş dönemi için katılımcılık ve geniş istişarenin önemini vurguladığını ifade etti. ABD Hükümeti’nin başına ödül koyduğu isimlerin yer aldığı “Adalet için Ödül” listesinin internet listesinden Colani’nin (Şara) isminin kaldırıldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasının bağlantısının çalışmadığı görüldü.

 

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#ABD#Suriye#Esad Rejimii

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