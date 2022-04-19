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ABD'den çok konuşulacak maske kararı! 4 hava yolu firması ilk adımı attı

#ABD#Koronavirüs#Maske Zorunluluğu
ABDden çok konuşulacak maske kararı 4 hava yolu firması ilk adımı attı

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs ile hayatımıza giren maskeler ile ilgili ABD'den çok konuşulacak bir karar geldi. ABD'de federal mahkemenin dün aldığı karar sonrası ülkenin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı

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ABD'nin Florida eyaletinde federal bir yargıç, Biden yönetiminin uçaklar ve diğer toplu taşıma araçlarında maske takılmasını zorunlu kılan kararını bozdu.

Eski Başkan Donald Trump döneminde atanan yargıç Kathryn Kimball Mizelle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) bu kararla yetkilerini aştığına hükmetti.

CDC, Covid-19 vakalarının artmaya başlaması üzerine geçen hafta maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

Federal yargıçlar, yönetimin tüm ülkeyi kapsayan kararlarını bloke edebiliyor.

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ZORUNLULUK FİİLEN KALKTI

Yargıç Mizelle'in kararıyla havalimanlarında, trenlerde, taksilerde ve ulaşım merkezlerinde maske zorunluluğu fiilen kalktı.

Ulaşım Güvenlik Dairesi kararın ardından maske zorunluluğu kararının artık uygulanmayacağını duyurdu.

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Dünya genelinde 500 milyonun üzerinde insana bulaşan virüs 6.2 milyon cana mal oldu. 1 milyonun üzerinde 19 ölümün kaydedildiği ABD ise virüse en çok kurban ülke konumunda yer alıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, kararla "düş kırıklığına" uğradıkladıkları belirterek CDC'nin hâlâ maske takılmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Dava Temmuz 2021'de Sağlık Özgürlüğü Savunma Fonu adlı muhafazakar bir grup ve maske takmanın anksiyete ve panik ataklarını artırdığını söyleyen iki kişi tarafından açılmıştı.

Dava başvurusunda CDC'nin getirdiği maske zorunluluğunun keyfi olduğu öne sürülmüştü. Buna gerekçe olarak sadece belli gruplara - örneğin iki yaşın altındaki çocuklar- muafiyet tanınması gösterilmişti.

Mahkemenin kararından ardından United Airlines, Delta Air Lines, Alaska Airlines ve American Airlines, iç hatlarda ve bazı uluslararası uçuşlarda maske takmanın artık zorunlu olmayacağını duyurdu.

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#ABD#Koronavirüs#Maske Zorunluluğu

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