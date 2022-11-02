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ABD'den çok konuşulacak Kuzey Kore iddiası

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#ABD#Kuzey Kore#Rusya
ABDden çok konuşulacak Kuzey Kore iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 17:49

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanması için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgiye sahip olduklarını açıkladı.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanması için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgiye sahip olduklarını açıkladı. 

ABD, İran’ın ardından Kuzey Kore’nin de Rusya’ya Ukrayna’daki savaşına yardım ettiğini öne sürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanması için gizlice "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgiye sahip olduklarını aktardı.

Çevrimiçi bir brifingde konuşan Kirby, konuşmasında Kuzey Kore’nin resmi adının baş harflerini kullanarak, "Göstergelerimiz DPRK'nın gizlice tedarik ettiği yönünde. Gönderilerin alınıp alınmadığını görmek için izleyeceğiz" dedi.

İRAN İDDİASI

İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya İHA/SİHA gönderdiği iddiaları uluslararası gündemde geniş yer bulmuştu.

İlk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya SİHA’lar gönderileceğine ilişkin ellerinde istihbarat bilgileri olduğunu açıklamış, ardından Ukrayna, Tahran yönetimi ile "Rusya'ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül'de diplomatik ilişkilerini azaltma kararı alarak İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu iptal etme kararı almıştı.

Öte yandan Kiev yönetimi, Rusya’nın 17 Ekim'de başkent Kiev'e SiHA’larla düzenlediği saldırıda İran’a ait Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı açıklanmıştı.

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#ABD#Kuzey Kore#Rusya

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