ABD’den Çin’e gözdağı: Pasifik'e düzinelerce F-22 savaş uçağı gönderecekler!

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri bu ay batı Pasifik'teki bir tatbikat için iki düzineden fazla F-22 gizli avcı uçağı gönderiyor.

F-22'ler, yerleşik sensör sistemlerini araç dışı bilgi sistemleriyle birleştiren ve pilotlarına savaş alanının ayrıntılı bir görünümünü vermek için gizli teknolojiler içeren, dünyanın en gelişmiş savaş uçağı olan beşinci nesil savaş jetleri olarak biliniyor.

Analistlerin söylediğine göre, bu güçlü jetlerin alışılmadık derecede geniş konuşlandırılması, Çin'den gelebilecek olası düşman bir hamleye karşı güçlü bir mesaj anlamı içeriyor.

Hawaii'deki Pasifik Hava Kuvvetleri, bu hafta Hawaii Ulusal Hava Muhafızlarından ve Alaska'daki Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nden yaklaşık 25 adet F-22 Raptor'unun, Pasifik Demir Operasyonu-2021 için bu ay Guam ve Tinian adalarına konuşlandırılacağını söyledi.

Bunun yanında, Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı General Ken Wilsbach CNN'e verdiği demeçte, Pasifik Hava Kuvvetleri operasyon alanında hiç bu kadar çok Raptor'u birlikte konuşlandırmamış olduklarını belirtti.

Hawaii merkezli bir savunma analisti ve ABD Pasifik Komutanlığı Müşterek İstihbarat Merkezi eski operasyon direktörü olan Carl Schuster, tatbikat için çok sayıda F-22 konuşlandırmanın, ilişkilerin Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi Pasifik kilit noktalarında, özellikle de ilişkilerin gergin olduğu bir zamanda, Çin'e ivedi bir mesaj niteliğinde olduğunu ifade etti.

F-22 konuşlandırmalarının normalde 6 ila 12 uçaktan oluştuğunu hatırlatan Schuster, Pasifik Hava Kuvvetleri’nin kısa sürede, Çin’in şu an tüm envanterinde bulunandan çok daha fazla beşinci nesil uçağı bölgeye yerleştirebileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Schuster, Çin hava kuvvetlerinin yaklaşık 20 ila 24 operasyonel beşinci nesil avcı uçağa sahip olduğunu ancak Pekin'in alanda yeteneklerini hızlı bir şekilde geliştirdiğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Hava Kuvvetleri istatistiklerine göre, sadece yarısı bakım gereksinimleri nedeniyle herhangi bir zamanda görev yapabilecek durumda olmakla birlikte, ABD Hava Kuvvetleri'nin filosunda yaklaşık 180 adet F-22 bulunuyor. Bu nedenle ABD, F-22 görevinin yaklaşık %25'ini Pacific Iron tatbikatına göndermeyi planlıyor.

Radar tespitinden kaçınma yeteneklerinin gelişmişlik düzeyi nedeniyle, F-22'lerin herhangi bir çatışmada kullanılan ilk silahlar arasında olması ve diğer görevlerinin yanı sıra, düşmanın hava savunmasını ortadan kaldırmakla görevlendirilmesi bekleniyor.

Avustralya Hava Kuvvetleri eski subayı, şimdilerde ise Griffith Asya Enstitüsü'nde analist olan Peter Layton, ABD’nin, büyük bir kriz veya savaş durumunda yapacağı konuşlandırmaları aktif olarak uyguladığını belirtti. ABD’nin Çin'i oldukça ciddiye aldığını söyleyen Layton, Hava Kuvvetlerinin pozisyonlarını geliştirdiğini ve filoların hızla farklı pozisyonlara geçebilmek için sıkı eğitimlerden geçtiğini de sözlerine ekledi.

Pasifik Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Pacific Iron Operasyonu için Idaho'daki Mountain Home Hava Kuvvetleri Üssü'nden 10 adet F-15 Strike Eagle avcı uçağı ve Japonya'daki Yokota Hava Üssü'nden iki C-130J Hercules nakliye uçağı, Hava Kuvvetlerinin “Çevik Muharebe İstihdam Operasyonu” olarak adlandırdığı operasyon için hava filosunu oluşturmak amacıyla F-22'lere katılacak.

Çevik Muharebe İstihdamı, ABD savaş uçaklarını ve diğer savaş mühimmatlarını, düşman füze saldırılarından başarıyla kurtulmalarını artırmak için tasarlanmış ekipler.

Pacific Iron'da kuvvetler, Kuzey Marianas'taki Tinian Uluslararası Havaalanı, Guam'daki Won Pat Uluslararası Havaalanı veya Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nün ana pistlerinden ayrı uzak bir şerit olan Kuzeybatı Sahası gibi daha küçük, daha az gelişmiş hava limanlarından tatbikat yapacak. Tatbikatta edinilen deneyimler ise, Batı Pasifik çevresindeki adalarda bulunan daha küçük havalimanlarından operasyonlara uygulanabileceği düşünülüyor.

Yapılan açıklamada, tatbikatın "orduyu daha ölümcül, uyarlanabilir ve dirençli bir güç olmaya çağıran" 2018 Ulusal Savunma Stratejisini desteklediği belirtilirken, bu tatbikatların düşman füzelerinin yok etmesi gereken hedef sayısını artıracağı ve ABD hava gücüne daha iyi savaşma şansı vereceği de ön görülüyor.

ABD ordusu tarafından finanse edilen RAND Corp düşünce kuruluşunun 2019 tarihli bir raporu, konseptin Çin’in artış gösteren kabiliyetlerine karşı nasıl tasarlandığını gösteriyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "hava üslerindeki kilit hedefleri tehdit edebilecek, artan miktarda ve kalitede uzun menzilli hassas seyir ve balistik füzelere sahip olduğu" belirtilen raporda, uçakları daha fazla yere dağıtmanın beka kabiliyetini artırdığı; böylelikle, düşmanın aynı etkiyi elde etmek için daha fazla füze ateşlemek zorunda kalacağı bilgisi de yer alıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinin Çevik Muharebe kabiliyetini göstermesinin, Çin'e güçlü bir caydırıcı sinyal gönderdiğini ve böylece ABD’nin, müttefiklerinde daha derin bir güven duygusu oluşturduğunu söyleyen Schuster, Çin’in bu gelişmeleri yakından takip etmeye çalışacağını da ifade etti.

F-22'yi kullanmanın ABD Hava Kuvvetleri'ne bir dereceye kadar zorluk getirdiğini söyleyen Avustralyalı analist Layton, "F-22, görev ve bakım desteği açısından bu tür bir konuşlandırma tatbikatı için en zor uçaklardan biri." ifadesini kullandı.

Başarılı bir tatbikatın Çin'e karşı caydırıcı bir değeri olacağını söyleyen Layton, "Bu bir tatbikat olsa da aynı teknikler, süreçler ve prosedürler Japonya'dan veya başka yerlerden yapılacak operasyonlarda çok önemli olacaktır. Çinli askeri planlamacılara, bu tür F-22 kuvvetlerinin Çin'in çevresinde herhangi bir yere konuşlandırılabileceği sinyalini verebilir.” dedi.

Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Wilsbach,ise Pacific Iron'ı "şimdiye kadar ABD’nin organize ettiği en karmaşık konuşlandırmalardan biri" olarak nitelendirirken, "Güçlerimizi ve yeteneklerimizi dünyanın her yerine istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz, ancak önemli olan bu yetenekleri bir araya getirdiğimizde başarabildiğimiz şeydir" şeklinde konuştu.

Hava Kuvvetleri, Guam'ın Kuzeybatı Sahasını, şubat ayında Çevik Muharebe İstihdam operasyonlarını uygulamak için kullanmış ve simüle edilmiş bir savaş durumunda ana üslerine geri dönemeyen hem F-35 hem de F-16 savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmıştı.

Şubat tatbikatına katılan Hava Kuvvetleri Teknisyeni Çavuş Todd Johnson, bu tatbikatla ilgili bir Hava Kuvvetleri basın açıklamasında konsepti açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"İyi eğitimli ve organize bir ekibiniz varsa, birkaç dakika içinde bir jet indirebilir, güvenlik kontrolünden geçebilir, yakıt ikmali yapabilir ve gökyüzüne geri dönmeye derhal hazır olursunuz."

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