ABD'den Çin'e flaş çağrı! 'Elinizdeki tüm Kovid-19 verilerini açıklayın'

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün kökenini araştıracak araştırmacı heyeti, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin’in Vuhan kentinde araştırmalar yapmak üzere geçtiğimiz günlerde yola çıkmış, ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam’dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyeti taşıyan uçak Vuhan'a indikten sonra araştırmacılar karantinaya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüsün kökeni hakkında flaş bir iddia ortaya atarak yayınladığı rapordan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulunmuş, Vuhan'ın dünyayı enfekte etme geçmişi olduğunu hatırlatan Pompeo, laboratuvar ve Kovid-19 arasındaki ilişki konusunun acil olarak araştırılmasını istemişti.

Öte yandan ABD'den Çin'e çok kritik bir çağrı geldi. ADB, Çin'e koronavirüsü araştıran DSÖ heyetine koronavirüsle ilgili insanlardan, hayvanlardan ve doğadan alınan bütün örneklerin acil olarak verilmesini talep etti.

ABD ayrıca Çin'den ivedilikle Vuhan'daki koronavirüs hastalarıyla ilgili tüm laboratuvarlar verilerinin ve tıbbi kayıtların da DSÖ heyetiyle paylaşılmasını istedi.

Çin, ise ABD'nin talepleri ve ABD Dışişleri Bakanı Mike ;Pompeo'nun flaş açıklamalarıyla ilgili olarak DSÖ araştırma heyetinin üzerindeki siyasi baskının durdurulmasını talep etti.