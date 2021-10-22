ABD'den Çin'e büyük tehdit! Biden: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız

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Çin ve Tayvan arasındaki gerilim her geçen gün biraz daha tırmanırken ABD Başkanı joe Biden'ın yaptığı son açıklamalar dünyaya korku saldı. Biden CNN yayınında Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.

Çin'in egemenliğini kabul etmesi için Tayvan üzerinde siyasi ve askeri baskısını artırdığı, bir askeri müdahale olması durumunda ABD'nin Tayvan'a destek vermeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu Biden, "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" ifadeleriyle yanıtladı.

ABD'nin 1979 yılında yürürlüğe giren 'Tayvan'la ilişkiler Anlaşması' Biden'ın yaptığı açıklamaların ardında yatan gerekçe olarak görülüyor. Bu anlaşma ABD'nin açıkça Tayvan'a askeri destek temin edeceğini işaret etmese de Biden yönetimi sık sık Tayvan'a olan taahhüdünün 'kaya gibi sağlam' olduğunu vurguluyor.

Anlaşmada ABD'nin Tayvan'a gerekli görülmesi ve ihtiyaç olması durumunda kendine yetebilecek savunma desteği sağlayacağını işaret ediyor.

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Tayvan ve Çin arasındaki gerilim Çin'in son bir ay içinde Tayvan hava sahasını (ADIZ) 150'den fazla savaş uçağı havalandırarak defalarca ihlal etmesiyle tırmandı.

Pekin yönetimi 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın Çin toprağı olduğunu kabul ederken Taipei yönetimi ise 1949 yılından beri bağımsızlığını ilan etmiş durumda ve 15 ülkeyle diplomatik ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Tayvan'ın en büyük müttefiki ise yıllardır ABD...

ABD, Çin'in hava sahası ihlallerini ve Tayvan'ı topraklarına yeniden katma iddiasını şiddetle eleştirirken Pekin de ABD'yi kendi iç işlerine karışmakla suçluyor. Çin'in artan hava sahası ihlalleri de ABD-Tayvan arasında giderek 'samimileşen' ilişkilere misilleme olarak görülüyor.

Çin'in hipersonik füze denemeleri hakkında da fikri sorulan Biden "Sorun Çin'in daha kuvvetli hale gelip gelmeyeceği değil. Sorun bu güce eriştiklerinde ciddi bir hata yapmaya yeltenip yeltenmeyecekleri." ifadesini kullandı.

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu. Ancak Biden bu sözlerinden sonra "Çin'in geri adım atmayacağımızı anlamasını istiyoruz. Bu konudaki görüşümüz sabittir." dedi.