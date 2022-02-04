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ABD'den bomba Rusya iddiası! Ukrayna'yı işgal etmek için...

#ABD#Rusya#Ukrayna
ABDden bomba Rusya iddiası Ukraynayı işgal etmek için...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi.

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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yeni iddialar ortaya atıldı. Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını haklı çıkarmak için sahte videolar üreteceğine dair kanıtlar olduğunu ifade ederek, “Rusların muhtemelen bir işgal bahanesi uydurmak isteyeceklerine dair bilgimiz var" dedi. Kirby, Rusya’nın Ukrayna ordusu veya istihbarat güçleri tarafından "Rus egemen topraklarına veya Rusça konuşan insanlara karşı" bir saldırı düzenlemeyi planladığına inandığını ifade ederek, "Bu sahte saldırının bir parçası olarak, Rusya'nın yas tutanları ve yıkılan yerlerin görüntülerini tasvir eden cesetler ve aktörler içeren çok çarpıcı bir propaganda videosu hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.

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Kirby, söz konusu videolarda planın bir parçası olarak Ukraynalı askerlerin kullandığı teçhizatın Batı tarafından tedarik edildiğini göstermek olacağını ve bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı misillemelerini daha da haklı çıkaracağını belirtti. Bu sahte videoların Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için bahane olacağını ifade eden Kirby, "Geçmişte Ruslar tarafından bu tür faaliyetler gördük ve bunu dile getirmenin önemli olduğuna inanıyoruz" dedi. Kirby ayrıca, “Deneyimlerimiz sayesinde buna benzer çok az planın Rus hükümetinin en üst düzey isimleri tarafından onaylanmadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

 

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#ABD#Rusya#Ukrayna

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