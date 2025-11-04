ABD'den BM'ye 'Gazze Görev Gücü' tasarısı: İstanbul'daki Gazze Zirvesi dünya basınında!

Haberin Devamı

ABD, Gazze’de en az iki yıl süreyle görev yapacak uluslararası bir güç kurulmasını öngören karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine gönderdi.

Axios haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ve dün BMGK'deki bazı üyelere gönderildiği belirtilen taslağın detaylarını paylaştı.

Habere göre taslak, ABD ve diğer katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama konusunda 2027 sonuna kadar güvenliği sağlama yetkisi verecek ve bu yetkinin daha sonra gerektiği takdirde uzatılması mümkün olacak.

Habere göre, “Hassas ama gizli olmayan” olarak tanımlanan taslak karar, ABD ve diğer ülkelerin Gazze’de geniş bir idari ve güvenlik yetkisine sahip olmasını öngörüyor.

"BARIŞ DEĞİL, İCRA GÜCÜ"

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, taslak kararın önümüzdeki günlerde BMGK üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını söyledi. Yetkili, kararın oylanarak yürürlüğe girmesi ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

ABD'li yetkili, "Uluslararası İstikrar Gücü"nün (ISF), "barışı koruma gücü" yerine "icra gücü" olacağını ifade etti.

Taslakta, ISF'nin “Gazze anlaşmasını desteklemek için gerekli olabilecek ek görevleri” de üstleneceği kaydedildi. ISF, “uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere görevini yerine getirmek için gerekli tüm önlemleri alma” yetkisine sahip olacak.

Taslakta, ISF'nin Gazze'de askeri altyapıların yok edilmesi, bölgenin silahlardan arındırılması ve Filistinli grupların silahsızlandırılması gibi görevleri yürüteceği belirtildi.

ISF'NİN YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

Tasarıya göre ISF;

Gazze’nin İsrail ve Mısır sınırlarının güvenliğini sağlamak,

Sivilleri ve insani yardım koridorlarını korumak,

Yeni bir "Filistin polis gücü" yetiştirme görevlerini üstlenecek.

MISIR VE İSRAİL İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Taslak kararda, Filistin Yönetimi "reform programını tatmin edici bir şekilde tamamlayana" kadar, Gazze'nin yeniden inşası için öncelikleri belirleme ve fon sağlama için" Barış Kurulu"nun "geçiş yönetimi" olarak yetkilendirilmesi çağrısı yer alıyor.

Birçok ülkeden güvenlik güçlerinin yer alacağı ISF, Gazze'nin İsrail ve Mısır ile olan sınırlarını güvence altına alacak, sivilleri ve insani koridorları koruyacak ve yeni bir Filistin polis gücünü eğitecek.

Taslakta, ISF'nin kurulması ve operasyonlarının "Mısır ve İsrail ile yakın istişare ve işbirliği içinde" gerçekleşeceği aktarıldı.

YARDIMLAR BM, KIZILHAÇ VE KIZILAY ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Taslakta, Gazze’ye yapılacak yardımların Barış Kurulu ile koordineli çalışan kuruluşlar aracılığıyla sağlanacağı belirtildi.

Bu kuruluşlar arasında BM, Kızılhaç ve Kızılay da yer alıyor.

İSTANBUL'DAKİ GAZZE ZİRVESİ DÜNYA BASININDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Gazze konulu zirve, uluslararası medyada büyük yankı buldu.

Zirveye Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar temsilcileri katıldı.

“ULUSLARARASI GÜÇ TASLAĞI İKİ HAFTA İÇİNDE HAZIR OLABİLİR”

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’ye uluslararası bir istikrar gücü gönderilmesini öngören karar taslağının iki hafta içinde hazır olabileceğini yazdı.

Gazete, “Ancak gücün görev tanımı, ABD’nin askeri liderliği, Filistin sivil polisiyle ilişkisi ve İsrail ordusunun çekilme takvimi konularında uzlaşma sağlanamazsa karar ertelenebilir” ifadelerine yer verdi.

Gazete, “İstanbul’daki toplantıda asker göndermeyi düşünen Müslüman ülkeler, kararlarını Uluslararası İstikrar Gücü’nün yetkilerine göre şekillendireceklerini söyledi” denilerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına atıfta bulunuldu.

“TÜRKİYE, GAZZE BARIŞ PLANI İÇİN NET ÇERÇEVE İSTİYOR”

İngiltere merkezli Middle East Eye, “Türkiye, istikrar gücüne katılmadan önce net bir Gazze barış planı talep ediyor” başlıklı haberinde, Hakan Fidan’ın şu sözlerini öne çıkardı:

“Türkiye, Gazze’de barış için üzerine düşeni yapmaya hazır, ancak bunun için açık ve adil bir çerçeve oluşturulmalı.”

“GAZZE’DE ULUSLARARASI BARIŞ GÜCÜNE DAHA MI YAKINIZ?”

Katar merkezli Al Jazeera, “İstanbul görüşmelerinden sonra Gazze’de uluslararası bir barış gücüne daha mı yakınız?” başlıklı haberinde, yedi Arap ve İslam ülkesinin dışişleri bakanlarının, Gazze’de uluslararası bir istikrar gücü kurulması ve ateşkesin sürdürülmesi konusunu ele aldığını yazdı.

Haberde, zirvenin amacının 10 Ekim’den bu yana kırılgan şekilde süren ateşkesi koruyacak bir mekanizma oluşturmak olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “İsrail ateşkesi sonlandırmak için bahaneler üretiyor, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor” sözlerine yer verilirken, katılımcı ülkelerin bu görüşte birleştiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlallerine son vermesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

“TÜRKİYE, İSRAİL’E ATEŞKES İÇİN BASKI YAPILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU”

İtalyan haber ajansı ANSA, “Türkiye, İsrail’in ateşkesi düzenli olarak ihlal ettiğini ve Gazze’ye insani yardımı engellediğini belirtti. Barış planının uygulanması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ayrıca uluslararası toplumu, İsrail’e ateşkes için baskı yapmaya çağırdı” ifadeleriyle Türkiye’nin mesajını aktardı.

“TÜRKİYE, ULUSLARARASI GÜCE KATILMAYA HAZIR”

Yunanistan merkezli Iefimerida, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Ankara, Gazze’de barış için uluslararası çabalara aktif katkı sunmaya hazır” dediğini yazdı.

Haberde, Türkiye’nin BM çatısı altında kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye açık kapı bıraktığı belirtildi.

Atina merkezli Business Daily ise, “Fidan, Türkiye’nin BM öncülüğündeki misyonlara katılmaya sıcak baktığını, ancak İsrail’in ateşkesi sürekli engellediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE VE MÜSLÜMAN ÜLKELER FİLİSTİN ÖZYÖNETİMİ ÇAĞRISI YAPTI”

İsrail merkezli Times of Israel, “Türkiye ve Müslüman müttefikleri, İstanbul zirvesinin ardından Gazze’de Filistin özyönetimi çağrısı yaptı” başlıklı haberinde şu değerlendirmelere yer verdi:

“Türkiye ve altı Müslüman ülke, İstanbul’daki görüşmelerin ardından Gazze’nin geleceğinin Filistin liderliğinde şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni bir yabancı hegemonya sistemine izin verilmemesi çağrısı yapıldı.”

Gazete ayrıca, “Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri Gazze Savaşı sırasında çöktü; Ankara, Kudüs’ü sert biçimde eleştirirken aynı zamanda üç haftalık belirsiz ateşkesin arabuluculuğunun önde gelen aktörüydü. Şimdi ise Müslüman ülkeler, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetiminde daha etkin bir rol üstlenmeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, ATEŞKESTE MERKEZİ ROL ÜSTLENDİ”

Çin basınından South China Morning Post, “Türkiye, ABD arabuluculuğundaki Gazze ateşkesi ve çatışmaya kalıcı çözümler konusunu görüşmek üzere bakanları ağırladı” başlıklı haberinde, Ankara’nın üç haftadır kırılgan ateşkesin sağlanmasında merkezi bir rol oynadığına dikkat çekti.

Haberde, “Türkiye, Müslüman ülkeleri Gazze’nin yeniden inşasında nüfuzlarını kullanmaya teşvik ediyor” ifadesine yer verildi.