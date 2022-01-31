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ABD’den BM Güvenlik Toplantısında 'Rusya’ya baskı yapma' sözü

#ABD#Rusya#Dünya
ABD’den BM Güvenlik Toplantısında Rusya’ya baskı yapma sözü

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, yarın yapılacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya’ya baskı yapma sözü verdi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 28 Ocak’ta 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "tehditkar davranışını" ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüşmek üzere toplanmasını talep etmişti.

Thomas-Greenfield ABD basına verdiği röportajda, yarın yapılacak olan toplantıda Rusya’ya baskı yapma sözü vererek, “Ruslara kendilerini açıklama çağrısında birleştik. Onları dinlemeye hazırlıklı olarak toplantıya gireceğiz ancak propagandalarıyla dikkatimizi dağıtmayacağız” dedi.

İki ülke arasındaki krizi diplomatik yollarla ele almaya hazır olduklarının ifade eden Thomas-Greenfield, "Endişelerimizi, Ukrayna'nın endişelerini ve Rusya'nın endişelerini diplomatik masada ele almaya hazır olduğumuzu açıkça belirttik. Bu, savaş alanında yapılamaz" dedi.

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#ABD#Rusya#Dünya

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