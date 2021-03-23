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Dünya
Haber Giriş: 23.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’den bir itiraf daha: Geldiler

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ABD’den bir itiraf daha: Geldiler

Amerikalı eski istihbarat uzmanı John Ratcliffe, ellerinde ses hızında manevralar yapabilen UFO’lara dair kanıtlar olduğunu öne sürdü. Ratcliffe, “Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazlası var” dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, Amerikan Fox News’a UFO’lar (tanımlanamayan uçan cisim) hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ratcliffe, “Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla gözlemler söz konusu oldu” dedi. Burada deniz ve hava kuvvetleri pilotları ya da uyduların çektiği görüntülerden söz ettiğini söyleyen Ratcliffe, “Teknolojimiz yeterli olmadığı için hareketlerin taklit edilmesi ya da ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat etmek zor” dedi.

ABD’den bir itiraf daha: Geldiler

ABD’li eski Senatör Harry Reid de yaptığı açıklamada dünya genelinde çok fazla UFO raporu olduğunu belirterek, “ABD’nin olası ulusal güvenlik sonuçlarına dair ciddi, bilimsel bir bakışa ve bilgilendirilmeye ihtiyacı var” dedi.

PENTAGON DA AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon) geçen yılın nisan ayında üç adet UFO hareketliliğinin olduğu video görüntüsünü yayınlamıştı. Pentagon’un, Ratcliffe’in belirttiği UFO gözlemleri ile ilgili daha fazla bilgiyi önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.

ABD’den bir itiraf daha: Geldiler

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