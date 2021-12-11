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ABD'den bir geri adım daha! Ukrayna'da büyük hayal kırıklığı...

#Rusya#Ukrayna#ABD
ABDden bir geri adım daha Ukraynada büyük hayal kırıklığı...

Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı Ukrayna'ya askeri yardım paketi vermeyi kabul eden Biden yönetimi Ukrayna'dan gelen itirazlara rağmen diplomatik baskılara boyun eğdi. Kiev'e gönderilecek 200 milyon dolarlık ek askeri yardım durduruldu.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan bu hafta başlarında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ABD'nin sert yaptırımlar uygulayacağını ve Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım göndereceğini açıkladı.

ABD SÖZ VERDİĞİ 200 MİLYON DOLARLIK PAKETİ GÖNDERMEDİ

Biden yönetimi geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'dan gelen talep üzerine Rusya'nın olası bir müdahalesine karşı askeri yardım yapmak için 200 milyon dolarlık bir paket hazırlamıştı. Ancak ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme sonrası ABD hükümeti bu paketi beklemeye almışa benziyor.

İki liderin görüşmesi sonrası ABD'nin Rusya'ya taviz verme konusunda ikna olduğu iddia edilmişti. Tam da bu iddiaların üzerine ABD hazırladığı yardım paketini göndermeyince Ukrayna cephesiareketlendi.

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UKRAYNA ŞAŞKIN

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Bir ay önce acil askeri yardım taleplerini ileten ve olumlu yanıt alan Ukrayna hükümeti yardım paketini alamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kiev hükümetinden ismi açıklanmayan bir kişi “Bu konuda hafif bir hayal kırıklığı var” dedi.

BİDEN'A MEKTUP GÖNDERDİLER

22 milletvekilinden oluşan bir grup Çarşamba günü Biden yönetimine Ukrayna'ya askeri yardımı hızlandırmaya çağıran bir mektup yazdı.

Mektupta en azından bazı askeri yardımların (Stinger'lar, Ciritler, insansız hava araçları ve gemi karşıtı füzeler) derhal sağlanmasının caydırıcılığı en üst düzeye çıkarmak için, kritik önem taşıdığı vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba , Cuma günü Foreign Affairs'de yayınlanan bir  haberde , "Ukrayna'ya askeri yardımı derinleştirmenin" hayati önem taşıdığını söyledi.

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ABD KAYNAKLARI: RUSYA DAHA FAZLA MÜDAHALE EDERSE VERİLECEK

ABD kaynakları Ukrayna'ya ek yardımın Rusya'nın daha fazla müdahalesi durumunda değerlendirileceğini ve çok daha büyük bir paket de dahil olmak üzere başka seçeneklerin de masada olduğunu açıkladı.

ABD kaynaklarından konuya aşina olan üç kişi, NBC News'e yaptığı açıklamada yönetimin askeri teçhizat sevkiyatını geciktirmesinin, gerilimi azaltmak için diplomatik çabalara daha fazla zaman vermek için olduğunu vurguladı.

PAKETİN İÇERİĞİ BİLİNMİYOR

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Önerilen 200 milyon dolarlık yardım paketinin ne içerdiği belli olmasa da, Ukrayna hava savunma sistemleri, gemisavar füzeleri, daha fazla Javelin tanksavar füzesi, elektronik karıştırma teçhizatı, radar sistemleri, mühimmat, iyileştirilmiş topçu mühimmatı ve tıbbi malzeme istedi.

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#Rusya#Ukrayna#ABD

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