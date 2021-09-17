ABD’den beş El Kaide destekçisine yaptırım

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Nurettin Müslihan, Cebrail Güzel, Soner Gürleyen isimli Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’de yaşayan Mısır vatandaşı Mecdi Salim ve Muhamed Nasır Edin El-Gazlani de listede yer aldı. 11 Eylül sonrasında El Kaide’yle mücadele için uygulanmaya başlanan yaptırımlar hakkında açıklama yapan ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea M. Gacki, “Yaptırımlar, ABD’nin El Kaide’ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünün altını çiziyor.

El Kaide’nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yapılan açıklamada, adı geçen kişilerin ve doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip oldukları kuruluşların mülkiyetindeki tüm varlıkların dondurulması ve OFAC’a bildirilmesi istendi. ABD, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından El Kaide tehdidinin tekrar canlanmasından endişe ediyor. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)