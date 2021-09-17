Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karar verildi İstanbulda 15 bin taksiye kameraKarar verildi! İstanbul'da 15 bin taksiye kamera#İstanbul
Eşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldıEşinin 6 kurşunla yaraladığı Kadriye’den kötü haber: Felç kaldı#Himmet Aydemir
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: Temassız yöntemler giderek zenginleşiyorİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kaygalak: 'Temassız' yöntemler giderek zenginleşiyor#Temassız Ödeme
KKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira olduKKTC’de asgari ücret brüt 4970 lira oldu#KKTC
Aramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayızAramızdaki mesafeyi koşmadan kapatamayız#Beşiktaş
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...#Fenerbahçe
Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konserMurat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser#Murat Evgin
Almanya’nın tek kadın başbakan adayıAlmanya’nın tek kadın başbakan adayı#Almanya
AUKUS depremiAUKUS depremi#AUKUS
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
HABERLERDünya Haberleri

ABD’den beş El Kaide destekçisine yaptırım

#ABD#El Kaide#Yaptırım
ABD’den beş El Kaide destekçisine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’de faaliyet gösteren ve El Kaide’ye finans ve seyahat kolaylaştırma hizmetleri sağlayan beş El Kaide destekçisine yaptırım uyguladığını duyurdu.

Haberin Devamı

Nurettin Müslihan, Cebrail Güzel, Soner Gürleyen isimli Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye’de yaşayan Mısır vatandaşı Mecdi Salim ve Muhamed Nasır Edin El-Gazlani de listede yer aldı. 11 Eylül sonrasında El Kaide’yle mücadele için uygulanmaya başlanan yaptırımlar hakkında açıklama yapan ABD Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea M. Gacki, “Yaptırımlar, ABD’nin El Kaide’ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünün altını çiziyor.

El Kaide’nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yabancı ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Yapılan açıklamada, adı geçen kişilerin ve doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına sahip oldukları kuruluşların mülkiyetindeki tüm varlıkların dondurulması ve OFAC’a bildirilmesi istendi. ABD, Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesinin ardından El Kaide tehdidinin tekrar canlanmasından endişe ediyor. (Razi CANİKLİGİL/NEW YORK)

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#El Kaide#Yaptırım