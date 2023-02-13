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Ve ABD sessizliğini bozdu... Pentagon'dan flaş UFO açıklaması

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#ABD#UFO#Dünya
Ve ABD sessizliğini bozdu... Pentagondan flaş UFO açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 10:03

ABD'nin Kanada üzerinde vurduğu tanımlanamayan nesne dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. UFO tartışmalarını alevlendiren operasyon sonrası Pentagon'dan beklenen açıklama geldi.

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Dünya 'ABD UFO mu vurdu' sorusuna yanıt arıyor...

Geçtiğimiz hafta Çin'e ait olduğu açıklanan casus balonu vurarak düşüren ABD son olarak Kanada üzerinde benzer bir operasyona imza attı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan konu ile ilgili beklenen açıklama General Glen VanHerck'ten geldi.

ABD F-16 savaş uçaklarının ABD-Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde sekizgen şekilli bir nesneyi düşürmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen VanHerck'e düşürülen nesnenin Dünya dışı bir kökene sahip olup olmadığı sorusu soruldu.

'Unidentified Flying Object'in (tanımlanamayan uçan nesne) kısaltması olan UFO, bilimsel bir açıklama getirilemeyen objeler için kullanılıyor.

ABD'li general soruya şu yanıtı verdi;

'İstihbarat topluluğunun ve karşı istihbarat topluluğunun bunu anlamasına izin vereceğim. Ben göz ardı etmedi.'

Başka bir deyişle ABD'li general UFO ihtimalinin de araştırıldığını belirtti.

BİR AÇIKLAMA DA ABD'Lİ SENATÖRDEN

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Konu ile ilgili bir açıklama da Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'den geldi.

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Schumer, Cuma ve Cumartesi günleri Kuzey Amerika hava sahasında düşürülen uçan cisimlerin casus balon olduğuna inandığını belirtti.

ABC'ye konuşan Schumer, Pekin'in muhtemelen dünyanın her yerinde bulunan bir balon filosuna sahip olduğunu söyledi.

ABD ordusu bu ayın başlarında şüpheli bir Çin casus balonunu imha ettiğinden beri yüksek alarmda.

 

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#ABD#UFO#Dünya

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