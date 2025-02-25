ABD’den barışa İstanbul modeli

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için görevlendirdiği baş müzakerecisi Steve Witkoff, pazar günü CNN’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Trump’ın “Savaşı Ukrayna başlattı” iddiasından sonra büyük tepkilerle karşılaşan yönetimini savunan Witkoff, “Savaşı kimin başlattığından bağımsız olarak, bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor. Başkan Trump, barış sağlayan bir başkan olmak istiyor” dedi. Rus tarafının savaşın sona erdirilmesine yönelik adımlara açık olduğunu söyleyen Witkoff, “İstanbul Protokolü Anlaşması olarak adlandırılan çerçevede çok önemli ve anlamlı müzakereler yürütüldü. Bir anlaşmaya gerçekten çok yaklaştık ve bu çerçeveyi, barış anlaşması için kılavuz olarak kullanacağız” açıklamasını yaptı.

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RUSYA KIŞKIRTILDI

Rusya’nın 2022 işgalinden bu yana ABD’nin resmi pozisyonu “haksız ve tahrik edilmemiş işgal” olurken, Trump’ın geçen hafta yaptığı “Rusya kışkırtıldı” açıklaması Washington’un pozisyonunu değiştirdiğine işaret etmişti. Witkoff, “O dönemde Ukrayna’nın NATO’ya katılmasıyla ilgili birçok tartışma vardı ve Başkan da bundan bahsetti” diyerek Trump’ı savundu.

MASADA NELER VARDI

Rusya ile Ukrayna arasında 2022’de İstanbul’da yapılan görüşmelerde taraflar, kapsamlı bir barış anlaşması taslağı üzerinde görüştü.

Ukrayna, NATO’ya katılmama taahhüdü karşılığında uluslararası güvenlik garantileri talep etti. Kırım’ın geleceği 10-15 yıl içinde müzakere edilmek üzere ertelenecekti. Rusya’nın işgal ettiği topraklardan ne kadarına el koyacağına Zelenski-Putin görüşmesinde karar verilecekti. Türkiye dokuz ülkeyle birlikte Ukrayna’ya garantör olacaktı. İki ülke de füzelerinin menzillerini kısaltacaktı. Ancak görüşmelerde beklenen anlaşma sağlanamadı.

500 MİLYAR DOLAR POLEMİĞİ

- ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında geçtiğimiz hafta kamuoyu önünde büyük kavgaya sebep olan “değerli madenler anlaşması” hakkında da konuşan Witkoff, anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti, “Bu anlaşma esasen Ukrayna halkı adına yaptığımız her şeyin karşılığını alma meselesidir. Bu hafta bir anlaşmanın imzalanmasını bekliyorum” diye ekledi. Trump, cumartesi günü “Yeraltı kaynakları, petrol, ne alabilirsek her şey istiyorum” demişti ve 500 milyar dolar gelir beklediğini öne sürmüştü. Trump, bir süredir Ukrayna’ya 350 milyar dolar verdiklerini iddia ediyor. Fakat Washington’ın resmi rakamlarına göre 2022’den bu yana askeri yardım sadece 66 milyar dolar civarında gerçekleşti. 30 milyar dolar civarında da finansal yardımın yapıldığı biliniyor. Pazar günü Trump’a sert ifadelerle yüklenen Zelenski, “ABD, bize 100 milyar dolar gönderdi. Bunlar hibeydi. 10 nesil boyunca Ukraynalılar tarafından ödenecek bir anlaşmayı imzalamam” diyerek bir rest daha çekti.