ABD’den Bağdat’a ‘para cezası’... Gerekçe İran yanlısı milisler

AThe Wall Street Journal’ın haberine göre Başkan Donald Trump yönetimi, ülkede faaliyet gösteren İran destekli milislere karşı daha sert adımlar atması için Bağdat üzerindeki baskıyı arttırdı. ABD Hazine Bakanlığı, Irak’a ait olan ve Federal Rezerv sisteminde bulunan yaklaşık 500 milyon nakit doların kargo uçağıyla Bağdat’a gönderilmesine engel oldu. Irak ordusuyla yürütülen bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programları da geçici olarak durduruldu. ABD’li yetkililer, sözkonusu baskının Irak hükümeti İran’a yakın silahlı grupları dağıtmak için ciddi adımlar atana kadar süreceğini belirtti.

BASKI ARACI

2003 sonrası kurulan sistemde Irak’ın petrol gelirlerinin büyük kısmının ABD finans sistemi üzerinden yönetilmesi Washington’ın Bağdat üzerinde ‘dilediği zaman’ baskı kurmasına neden oluyor. İşgalin ardından ülkede nüfuzu artan Şii kesimin ve İran etkisinin göstergesi olarak değerlendirilen ve zamanla güçlenen silahlı milisler, 28 Şubat’ta başlayan savaş sırasında defalarca Irak’taki ABD üsleri, Bağdat Büyükelçiliği ve askerlerine yönelik saldırılar düzenlemişti. ABD ise misilleme hava saldırıları ile yanıt vermişti.