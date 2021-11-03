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ABD'den BAE'ye petrol çağrısı

#Petrol#Antony Blinken#ABD
ABDden BAEye petrol çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Glasgow'da yaptığı görüşmede petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) marjında Al Nahyan ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakan ve Dışişleri Bakanı Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Bakan Blinken ayrıca, Sudan halkının demokrasi özlemlerine ABD'nin güçlü desteğini yineledi ve Sudan'ın sivil geçiş hükümetinin derhal yeniden görevine dönmesine izin verilmesinin gerektiğini vurguladı."

İkili ve bölgesel güvenlik konularının da ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Bakan, ABD'nin dengelenmiş bir enerji piyasası oluşturma konusunda endişeli olduğunu belirtti ve BAE gibi önemli enerji üreticilerini, Kovid-19 salgını sonrasında enerji piyasaları ve ekonomik koşullar normalleşene kadar üretimi daha da artırmaya çağırdı." ifadesine de yer verildi.

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#Petrol#Antony Blinken#ABD

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