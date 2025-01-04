ABD'den 'Ayn el-Arab' açıklaması geldi! Askeri üs kuracaklar mı?

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ABD'den 'Ayn el-Arab' açıklaması geldi. Konu ile ilgili CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar;

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina "Ayn el-Arab'ta herhangi bir üst kurmuyoruz, bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum" dedi.

Pentagon Sözcüsü ayrıca, "Bu konuyla ilgili bazı haberleri gördüm ve daha önce de soruldu bu toplantıda, Kobani'de ABD güçlerinin bir üst veya varlık oluşturduğuna dair herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bu doğru değil, herhangi bir şekilde böyle bir planımız yok" dedi.

PKK MEDYASINDA GÜNLERDİR SÖYLENİYOR

Yunus Paksoy açıklamalarına şöyle devam etti: Günlerdir PKK kaynakları, PKK medyası özellikle bunu gözümüze sokmaya çalışır gibi, bakın Amerikanlar geldi, bakın Amerikalılar bizi koruyor, üst kuruyor gibi bazı yayınlar yapıyorlardı. Pentagon bugün, "Bu çok ilginç, Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyoruz, bizim böyle bir planımız yok, varlık da oluşturmaya çalışmıyoruz" dedi.

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DAHA ÖNCE DE HABERİMİZ YOK DEDİLER

Şunu da şerh düşerek söylemek lazım diyen Paksoy "Biz Pentagon'un daha önce bir şeyi yapıp hayır yapmıyoruz, haberimiz yok dediğini görmedik mi? Gördük. Buna ihtiyatla yaklaşmak da lazım, hatta daha geçen haftalarda biz size aylardır, yıllardır 900 askerimiz vardı Suriye'de, bugün bir kontrol ettik, 2000'miş gibi karşımıza çıkıp buna inanmamızı beklediklerini de görmüştük" dedi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Bölgeden gelen görüntü ve bilgilere göre Ayn El-Arab merkezindeki eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen bina ABD üssü olacak. Dün, Haseke'deki ABD üssünden hareket eden lojistik malzeme, yakıt, briket odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıyan bir askeri konvoy, M-4 yolunda Halep'in doğu kırsalına hareket ederken görüntülenmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YARDIM İSTEMİŞTİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ve ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etmişti. Ayrıca haberde, geçen haftalarda, İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedilmişti.

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KONVOYA TERÖRİSTLER EŞLİK ETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu bölgesine çimento blokları taşıdığını önü sürdü. SOHR tarafından görüntüsü de paylaşılan konvoyla ilgili iddiada şu ana kadar 50 kamyon görüldüğü belirtildi. SOHR aktivistleri, konvoyu Halep'in doğu kırsalında Haseke-Rakka otoyolundaki konvoyların Ayn el-Arab'a (Kobani) doğru gittiğini belirtirken "Konvoya SDG (PKK/YPG) güçleri de eşlik ediyordu" notu düştü. SOHR kaynaklarına göre, bu hamle "ABD güçlerinin bölgedeki artan güvenlik ve askeri gerginlik ışığında üslerini güçlendirme ve yeni bir askeri üs kurma çabalarının bir parçası olarak yapılıyor" iddiasında bulunuldu.