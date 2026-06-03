ABD’den Avrupa’ya ek nükleer iddiası

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İngiltere merkezli Financial Times’a göre Washington yönetimi, bazı Avrupa başkentlerinin nükleer saldırı kapasitesine sahip uçaklara ev sahipliği yapmasına açık sinyal veriyor. Habere göre planın merkezinde, ABD’nin “çift kabiliyetli uçak (DCA)” olarak tanımladığı platformlar yer alırken, özellikle NATO’nun doğu kanadında bulunan Polonya ile Baltık ülkelerinden bazılarının potansiyel DCA üslerine ev sahipliği yapmaya ilgi gösterdiği belirtildi. Haberde, konuyla ilgili görüşmelerin NATO bünyesindeki çeşitli kanallarda devam ettiği kaydedildi.

NATO’nun Soğuk Savaş döneminde tasarlanan nükleer paylaşım programı halihazırda İngiltere, Türkiye, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda’yı kapsıyor. Uzmanlara göre Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’deki üslerde yaklaşık 100 adet ABD yapımı B61 nükleer bombası bulunuyor. Avrupa’ya konuşlandırılan ABD nükleer silahları tamamen Amerikan askerleri tarafından korunuyor.