ABD’den Avrupa’ya asker çekme sinyali: Sonsuza kadar burada kalamayız

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Avrupalı müttefiklerini, savunma harcamalarına yatırım yapmaya çağıran Hegseth, “ABD’nin Avrupa’daki varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız” diye konuştu. “O yüzden şimdi Avrupalıların yatırım yapma vakti geldi” diyen ABD’li bakan, “Washington, Çin gibi tehditlerle baş etmek zorunda kalacak, o nedenle Polonya ve diğerleri Avrupa için elini taşın altına koymalı” ifadelerini kullandı. Hegseth, bunun, NATO’nun gelecekte “ciddi bir ittifak” haline gelmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Daha önce de belirttiğim gibi, istediğiniz kadar bayrağınız olsun, eğer sert gücünüz yoksa gerçek bir ittifak değilsiniz demektir” dedi.

PUTİN’E GÜVEN DUYMUYORUZ

NATO müttefiklerinin, Putin’in Ukrayna topraklarını elinde tutmasına izin vermenin bir gün onu NATO ittifakının doğu kanadını işgal etmeye cesaretlendireceği yönündeki uyarılara inanıyor musunuz sorusu üzerine Hegseth, “Putin’in cesaretlenmesine gelince, sonuç ne olursa olsun zafer ilan edecek” yanıtını verdi. Hegseth, Ukraynalıların ve müttefiklerinin cesaretinin, savaşın başlarında “Putin’i tüm Ukrayna’yı elde etme isteğinden” caydırdığını savundu. Müzakere sonucunda ateşkes olup olmayacağı konusunda ise Trump’ın amacının ölümleri durdurmak ve şiddeti sona erdirmek olduğunu söyleyen Hegseth, bunun bir parçasının ateşkes olabileceğini dile getirdi. Hegseth, müzakereler sırasında Putin’e güvenip güvenmediklerine ilişkin, “Güven var mı? Hayır. Yani bir anlaşmayı müzakere etmek için güven pozisyonunda hareket etmek zorunda değilsiniz” dedi.

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Bilgi notu: Avrupa’da 100 bin Amerikan askeri konuşlu

ABD Savunma Bakanı Hegseth’in ülkesinin askeri birliklerini Avrupa’dan çekeceğine dair sözlerine ilk cevap Alman mevkidaşı Boris Pistorius’tan geldi. Avrupa’nın kıtadaki ABD askerlerinin yerini doldurmasının zor olacağını söyleyen Alman bakan, “Amerikalıların Avrupa’da yaptıklarını bizim telafi etmemiz gerekecek ama bu bir gecede olamaz” diye konuştu. ABD’nin Avrupa’da yaklaşık 100 bin askeri bulunuyor. ABD basınına göre Trump ilk aşamada 20 bin asker çekmenin planını yapıyor.