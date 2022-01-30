ABD’den Avrupa’ya 8.500 asker takviyesi

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KUVVET arttırımıyla ilgili ilk açıklama ABD Başkanı Joe Biden’den geldi. ABD’de bir haftadan beri konuşulan Doğu Avrupa’ya 8.500 asker gönderilmesi konusunda nihai kararı verdiğini ilan eden Biden, “Kararımı verdim. 8.500 askerimiz Doğu Avrupa’daki NATO müttefikimiz ülkelere ek güç olarak gönderilecek. Askerlerimizin bölgeye ulaştırılmasıyla ilgili kesin tarih vermiyorum. Ancak bunun yakın gelecekte yapılacağını söylüyorum” dedi. Takviye gücün, bu ülkelerde daha önce konuşlandırılan 40 bin askerlik hızlı müdahale kuvvetlerine dahil edileceklerini duyurmuştu.

RUSYA’DAN PANTSİR-S

ABD, Avrupa’ya takviye asker gönderme kararı alırken Rusya da boş durmadı. Müttefiki Belarus ile şubat ayında yapılacak “Birlik Kararlılığı-2022” tatbikatını gerekçe gösteren Rusya, bir dizi SU-35 avcı uçağından sonra bir düzine de kısa menzilli ‘Pantsir-S’ hava savunma sistemini Minsk’e ulaştırdı. Rusya, geçen hafta da Belarus’a uzun menzilli S-400 hava savunma sistemi sevketmişti. Batılı askeri uzmanlar 20 Şubat tarihine kadar sürecek bu tatbikatın Ukrayna’ya yönelik bir saldırıya dönüşebileceğini öne sürüyor.