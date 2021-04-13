ABD’den Atina’ya zırhlı araç hibesi

Yunan medyasına göre, Yunanistan’dan askeri bir heyet, detayları görüşmek üzere ABD’ye gidecek. Yunanistan’ın söz konusu hibe için geçen yıl ABD’ye talepte bulunduğu, Washington yönetiminin de bir yıl aradan sonra bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Buna göre ABD; bakım, onarım ve nakliye masraflarını Yunanistan’ın üstlenmesi ve silah sistemlerinin çıkarılması koşuluyla bu araçları Yunanistan’a karşılıksız verecek. Atina zırhlı taşıyıcıları Türkiye sınırı ve Ege adalarında kullanmayı planlıyor.

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