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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ABD’den Atina’ya zırhlı araç hibesi

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
ABD’den Atina’ya zırhlı araç hibesi

ABD, ordu envanterinde yer alan ihtiyaç fazlası 1200 adet M1117 tipi zırhlı personel taşıyıcısını Yunanistan’a ücretsiz vermeyi prensipte kabul etti.

Yunan medyasına göre, Yunanistan’dan askeri bir heyet, detayları görüşmek üzere ABD’ye gidecek. Yunanistan’ın söz konusu hibe için geçen yıl ABD’ye talepte bulunduğu, Washington yönetiminin de bir yıl aradan sonra bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Buna göre ABD; bakım, onarım ve nakliye masraflarını Yunanistan’ın üstlenmesi ve silah sistemlerinin çıkarılması koşuluyla bu araçları Yunanistan’a karşılıksız verecek. Atina zırhlı taşıyıcıları Türkiye sınırı ve Ege adalarında kullanmayı planlıyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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