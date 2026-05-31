ABD’den Atina’ya tahliye tepkisi

Ankara’nın ardından Washington da Atina’ya tepki göstererek teröristin yeniden cezaevine gönderilmesini istedi.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Kasım örgütünün lideri ve beyni olarak tanımlanan Giotopulos’un serbest bırakılmasının büyük hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Açıklamada, örgütün 27 yıl boyunca dört ABD’li devlet görevlisini öldürdüğü, bir İngiliz askeri ataşeyi, Türk Büyükelçiliği çalışanlarını ve aralarında Başbaşan Kiryakos Miçotakis’in kayıbiraderinin de bulunduğu 16 Yunan vatandaşını katlettiği hatırlatıldı. 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Giotopulos’un işlediği suçlar nedeniyle hiçbir zaman pişmanlık göstermediği vurgulandı.







TERÖR HOŞ GÖRÜLEMEZ

ABD, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı’nın, Giotopulos’un yasal olarak gerekli asgari süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle tahliye kararının iptali için yaptığı başvuruyu desteklediğini açıkladı. Açıklamada “Terörizm asla hoş görülemez ve mazur gösterilemez” denildi.

Ankara, 1991’de Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü ve Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu’nu şehit eden terör örgütünün liderinin tahliye edilmesini sert ifadelerle kınamıştı.