×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYA BİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’den Atina’ya tahliye tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Yunanistan#Atina
ABD’den Atina’ya tahliye tepkisi
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 07:00

Yunanistan’da, Türk diplomatlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu 17 Kasım terör örgütünün lideri Aleksandros Giotopulos’un tahliye edilmesi, uluslararası camiada tepki çekmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Ankara’nın ardından Washington da Atina’ya tepki göstererek teröristin yeniden cezaevine gönderilmesini istedi.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 17 Kasım örgütünün lideri ve beyni olarak tanımlanan Giotopulos’un serbest bırakılmasının büyük hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Açıklamada, örgütün 27 yıl boyunca dört ABD’li devlet görevlisini öldürdüğü, bir İngiliz askeri ataşeyi, Türk Büyükelçiliği çalışanlarını ve aralarında Başbaşan Kiryakos Miçotakis’in kayıbiraderinin de bulunduğu 16 Yunan vatandaşını katlettiği hatırlatıldı. 17 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Giotopulos’un işlediği suçlar nedeniyle hiçbir zaman pişmanlık göstermediği vurgulandı.

ABD’den Atina’ya tahliye tepkisi


Haberin Devamı

TERÖR HOŞ GÖRÜLEMEZ

ABD, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcı Yardımcısı’nın, Giotopulos’un yasal olarak gerekli asgari süreyi tamamlamadığı gerekçesiyle tahliye kararının iptali için yaptığı başvuruyu desteklediğini açıkladı. Açıklamada “Terörizm asla hoş görülemez ve mazur gösterilemez” denildi.

Ankara, 1991’de Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği Basın Ataşesi Çetin Görgü ve Müsteşar Ömer Haluk Sipahioğlu’nu şehit eden terör örgütünün liderinin tahliye edilmesini sert ifadelerle kınamıştı.

Gözden KaçmasınUzun yaşam hastalığıUzun yaşam hastalığıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Yunanistan#Atina

BAKMADAN GEÇME!