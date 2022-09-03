ABD’den Atina’ya: Sizde S-300 olması bizim için sorun değil

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın adını açıklamayan bir yetkilisi, S-300 füzeleri ile ilgili olarak bir Yunan haber sitesine (Hellas Journal) konuştu. Amerikalı yetkili, “S-300’ler, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında mı” sorusuna, “Yunanistan S-300’leri, CAATSA yasasından uzun yıllar önce 1990’larda aldı. CAATSA yasasının 231. maddesi, 2 Ağustos 2017’den sonra gerçekleştirilen önemli satın alımları kapsıyor” cevabını verdi. Aynı yetkili, Girit’teki S-300 füze sistemi radarlarından, Türk savaş uçaklarına kilit atılması ile ilgili olarak ise, “Bu konudaki yayınları biliyoruz. NATO’daki müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemlerden ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

KIBRIS’TAN GİRİT’E

Adını açıklamayan Amerikalı yetkilinin sözleri Yunan medyasında “Ankara’ya sert mesaj”, “S-300’ler için yaptırım tehlikesi yok”, “S-300’ler ABD için sorun değil” şeklinde başlıklarla duyuruldu. Rum kesiminin 1997’de Rusya’dan S-300 sistemi alıp, Kıbrıs’ta konuşlandırması Türkiye’nin kararlı tavrı sonucu gerçekleşmemiş, bu füzeler Yunanistan’ın Girit adasına götürülmüştü. Yunanistan, bu sistemleri 2013 yılında aktif hale getirmişti. Türkiye ise Rusya ile Nisan 2017’de S-400 füze savunma sistemi anlaşması yapmış, sistem Temmuz 2019’da Türkiye’ye getirilmişti.