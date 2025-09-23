×
ABD'den Arjantin'deki Milei hükümetine destek açıklaması

#Arjantin#Javier Milei#ABD
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 09:50

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik krizle mücadele eden Arjantin’in Latin Amerika’da "sistemik açıdan önemli bir müttefik" olduğunu vurgulayarak ülkeye destek için tüm seçeneklerin değerlendirildiğini bildirerek, Javier Milei hükümetine destek verdi.

Bessent, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine Bakanlığı, yetki alanı içinde Arjantin’i desteklemek için gerekeni yapmaya hazır. İstikrar için tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

Bakan Bessent, bu seçeneklerin swap hatları, doğrudan döviz alımları ve Hazine’nin Döviz İstikrar Fonu aracılığıyla dolar cinsinden devlet borcu alımlarını içerebileceğini belirtti.

Arjantin’de özel yatırımlar için büyük fırsatlar bulunduğu ve “Arjantin'in yeniden büyük olacağını ” kaydeden Bessent, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin mali disiplin ve büyüme yanlısı reformlara verdiği desteğin, ülkenin uzun süredir devam eden gerileme döngüsünü kırmak için gerekli olduğunu vurguladı.

"Benim nisan ayındaki açıklamalarım, Arjantin halkına ve Başkan Milei’ye olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor." diyen Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ile Milei’nin bugün Manhattan’da bir araya geleceğini, toplantının ardından detayların paylaşılacağını kaydetti.

