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Talimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'

#ABD#Almanya#Rusya
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden Almanya’ya 7 bin asker gönderilmesi talimatı verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, "NATO yanıtının bir parçası olarak Almanya'ya ek ABD kuvvetlerinin konuşlandırılmasına izin veriyorum" ifadelerini kullanmış, "Alarma geçirilen askerler silahlı kuvvetlerimiz Avrupa'ya Ukrayna'da savaşmak için değil, NATO müttefiklerimizi savunmak ve doğudaki müttefiklere güven vermek için gidiyor" demişti.

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