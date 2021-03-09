ABD’den Afgan liderlere öneri: Barışı gelin Türkiye’de görüşelim

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup gönderdi. Blinken, Afgan liderlere hitaben yazdığı mektubunda, “Türkiye’den gelecek haftalarda, barış anlaşmasının sonuçlandırılması için ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz” ifadesini kullandı.

MAYISTA ÇEKİLME

ABD’nin 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan tamamen çekilmeyi planladığının anımsatıldığı mektupta, çekilmenin ardından Afgan ordusuna mali desteğin devam edeceği, ancak ülkenin güvenliğinden endişe edildiği ve Taliban’ın bunu fırsat bilerek toprak kazanma arzuna kapılabileceği kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden’ın, Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah’tan barış görüşmeleri konusunda acele etmelerini istediğinin aktarıldığı mektupta, barış süreci ile ilgili öneriler sıralandı.

HIZLANDIRMA PLANI

Mektupta, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’dan, Devlet Başkanı Eşref Gani ve Taliban liderleri ile çözüm ve ateşkes konusunda halihazırda müzakere edilen görüşmeleri hızlandırmayı amaçlayan yazılı önerilerini paylaşmasının isteneceği de belirtildi.

GÖRÜŞMELER KATAR’DA BAŞLAMIŞTI

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019’da yeniden başlayan görüşmeler, “şiddetin azaltılması” adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019’da barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’da ilk kez bir araya gelmiş, 29 Şubat 2020’de barış anlaşması imzalanmıştı. Afganistan’da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül 2020’de Doha’da başlayan barış görüşmeleri ise görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

BİLGİ NOTU

Eski ABD Başkanı Trump döneminde yapılan anlaşma 1 Mayıs 2021 itibariyle ABD’nin Afganistan’daki tüm askerlerini çekmesini öngörüyordu. Blinken, Afgan taraflara yolladığı mektupta hem asker çekmeyi, hem de diğer seçenekleri gözden geçirdiklerini söyledi.