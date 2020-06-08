ABD'den acı haber! Kayıp Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldı...

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Middletown Monmouth bölgesindeki Navesink Nehri’nde balık tutmak için arkadaşı Mustafa Ekiz ile birlikte açılan Giresunlu Nedim Aksoy’un (50) cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı. Balık tutmak için Mustafa Ekiz adlı arkadaşıyla Navesink Nehri’ne açılan Nedim Aksoy’dan 4 gündür haber alınamıyordu. ABD Sahil Güvenlik ekipleri Aksoy'u arama kurtarma çalışmaları başlatırken, bugün dalgıçların da katıldığı arama kurtarma neticesinde bir cesede rastladı. Cesedin 4 gündür haber alınamayan Aksoy'a ait olduğu öğrenildi.

20 YILDAN FAZLA ABD'DE YAŞIYORDU

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Aksoy'un kardeşi Murat Aksoy yaptığı açıklamada ‘Maalesef abimin naaşı bulundu. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Cenaze Giresun ili Keşap ilçesi Karabulduk köyünde defin olacak’ ifadelerini kullandı. Giresun'un Keşap ilçesinde doğan Aksoy, 20 yıldan fazladır ABD’de fayans ve mermer ustası olarak çalışıyordu.