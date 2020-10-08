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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 21:54 | Son Güncelleme:

ABD'den 18 İran bankasına yaptırım

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ABD'den 18 İran bankasına yaptırım
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ABD yönetimi, İran'ın 18 bankasına yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC), İran'ın 18 bankasını yaptırım listesine aldığı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararının Amerikan dolarına yasa dışı erişimi durdurma taahhüdünü yansıttığını kaydetti. Mnuchin, "Yaptırım programlarımız, İran terörist faaliyetlere desteğini kesene ve nükleer programlarını sona erdirene kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

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