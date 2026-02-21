ABD'den 14 yıl sonra Şam adımı: Hazırlıklar başladı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 2012 yılında faaliyetleri durdurulan Şam’daki ABD Büyükelçiliği’nin yeniden açılması için planlama yaptığı ve bu kapsamda Kongre’yi bilgilendirdiği bildirildi.

Associated Press (AP) tarafından aktarılan habere göre, süreç kapsamında diplomatik faaliyetlerin yeniden başlatılması hedefleniyor.

“KADEMELİ YAKLAŞIM” VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bu ayın başlarında ilgili Kongre komitelerine ilettiği resmi bildirimde, Suriye’deki diplomatik varlığın yeniden tesis edilmesi amacıyla “kademeli bir yaklaşımın uygulanmasının planlandığı” ifade edildi.

Söz konusu bildirimin bir kopyasının, AP tarafından temin edildiği belirtildi.

HARCAMALAR 15 GÜN İÇİNDE BAŞLAYABİLİR

10 Şubat tarihli belgede, yeniden açılış sürecine ilişkin harcamaların 15 gün içinde başlatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ancak büyükelçiliğin tam kapasiteyle faaliyete geçeceği tarih ya da ABD’li diplomatik personelin Şam’a dönüş takvimine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

DOSYA TRUMP YÖNETİMİNİN GÜNDEMİNDE

Haberde, ABD yönetiminin büyükelçiliğin yeniden açılması konusunu geçen yıldan bu yana gündeminde tuttuğu ifade edildi.

Bu başlığın, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack için de öncelikli konular arasında yer aldığı aktarıldı.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Başkan Trump, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın “oldukça iyi bir iş çıkardığını” söyledi.

Trump ayrıca Suriye’nin “yeniden toparlanmaya ve güçlü bir şekilde birleşmeye başladığını” ifade etti.

ŞAM ZİYARETİ HATIRLATILDI

Haberde, geçen yıl mayıs ayında Tom Barrack’ın Şam’ı ziyaret ettiği ve ABD Büyükelçisi’nin konutunda ABD bayrağını göndere çektiği hatırlatıldı.

Söz konusu törene, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı bildirildi.