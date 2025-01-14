ABD'deki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi!

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7 Ocak'ta ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları 8. gününde devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir anda yayılan ve şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı yok eden yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Hollywood ünlülerinin yaşadığı ve milyon dolarlık malikanelerin yer aldığı bölge adeta küle döndü. Uluslararası ajansların geçtiği ve sosyal medyaya düşen görüntüler felaketin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Zaten ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da faciayı "Los Angeles’taki yangınlar, maddi zarar açısından, tarihimizin en kötü felaketi olabilir." sözleri ile değerlendiriyor.



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ABD gazeteleri günlerdir evlerini kaybeden, yangınlardan son anda kurtulan ve arama kurtarma çalışmalarına katılan insanların göz yaşartan hikayeleri ile dolu ancak bu hikayelerin biri dış basında özellikle dikkat çekti. Evine gelen alevleri 5 gün boyunca bastırarak Malibu'daki tüm sokağı yok olmaktan kurtaran beyin cerrahı ABD'de kahraman ilan edildi.



İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, başarılı bir beyin cerrahı olan Chester Griffiths yangınların başladığı gün gerçekleştirdiği beyin ameliyatını tamamladıktan sonra arabasına atladı ve Malibu sahilindeki evini şehrin dört bir yanını saran orman yangınlarından kurtarmak için Los Angeles'a doğru yola çıktı.

Bu 62 yaşındaki adamın yıllardır hazırlandığı bir senaryoydu. Eğitimini almış, yangın hortumlarını tedarik etmiş, oğluna ve kapı komşusuna olası bir müdahaleyle ilgili bilgi bile vermişti.



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Şimdi 3 adamın yapması gereken tek şey bu planı hayata geçirmekti. Chester, oğlu ve kapı komşusu şehir tarihindeki en kötü cehennemle cesurca yüzleştiler, çevrelerindeki evler kül ve moloz yığınına dönerken çıkmaz sokaklarındaki altı evi başarıyla korumayı başardılar.

Kasırga düzeyindeki kuru rüzgârlar futbol topu büyüklüğünde köz tabakaları yağdırırken bile mücadeleye devam eden adamlar geri adım atmadı.



Sonuç olarak N95 yüz maskeleri, yangın hortumları ve küreklerle donanan üçlü, dört gün beş gece boyunca alevleri sokaklarından uzak tutmayı başardı.



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Chester Griffiths'in komşusu Clayton Colbert The Telegraph'a yaptığı açıklamada "Bir noktada arabamı toplamaya başladım ve sonra ne olursa olsun evimin yanmasına izin vermeyeceğime karar verdim.” ifadelerini kullandı.

“Hiç şüphesiz, biz burada olmasaydık, evlerimizin hiçbiri olmayacaktı." diyen adam en korku dolu anları Çarşamba gecesi yaşadıklarını anlattı...

Colbert'in açıklamalarına göre, Batı'dan üzerlerine doğru gelen yangın sadece 20 dakika içinde komşularının iki ahşap evini yutmuştu. Topanga Beach Drive'daki bir ev alevlerin etkisi ile bir anda havai fişek gibi patlamıştı ve evden kopan parçalar ve alev topları üzerlerine doğru geliyordu:

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"Yanan parçalar etrafımıza düşüyordu, neredeyse bir kıyamet sahnesi gibiydi. Ne zaman biteceğini bilmiyorduk, en korkutucu şey de buydu"

ÇATILARA ATLAYIP ALEVLERİ PÜSKÜRTMEYE ÇALIŞTILAR

Cesur üçlü evlerinin yakındaki çatılara atlayarak, alevleri püskürtmeye çalıştı. Yerde devam eden yangınlar içinse toprak ve kum kullanıyorlardı. Saatte 80 mil hızla esen rüzgar müdahaleyi imkansız hale getiriyordu, adamlar defalarca kez savruldular ancak geri kalkarak evlerini korumaya devam ettiler.



Telegraph gazetesinin yayınladığı dehşet verici görüntülerde Dr. Griffiths'in turuncu alevlere bakarken nefes nefese kaldığı duyuluyor.

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Müdahale boyunca korkmadığını belirten Griffiths, yoğun dumanı günlerce solumaktan kısılmış sesi ile "Ben bir cerrahım. Bizler önce hazırlanırız, işin içine girdiğimizde ise eğitimimize ve hazırlığımıza güveniriz. Çıkış stratejimiz sörf tahtalarıyla okyanusa açılmaktı. İşler gerçekten sarpa sararsa onları dışarı çıkarabileceğimizi biliyorduk. Korkacak zaman yoktu" açıklamasında bulundu.

Beyin cerrahının 24 yaşındaki oğlu ise "Dürüst olmak gerekirse tüm bunlar babamın önderliğinde oldu. Uzun zamandır bunun için hazırlanıyordu. O savaşçı bir ruha sahip.” dedi.



Komşusu ve oğlu yardıma gelmeden önce 10 saat boyunca yalnız mücadele eden Clayton Colbert ise günlerdir uyumadığını belirterek "Vücudumdaki her kemik ağrıyor" diyor.

Topallayarak yürüğü görülen adam, sadece alevlerle mücadele etmediğini, küle dönen evleri yağmalayanların peşinden de gitmek zorunda kaldığını belirterek "Bütün bunların üstüne bir de hırsızlık yapmaya çalışan insanlar var." dedi.



Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.