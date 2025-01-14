×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'deki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi!

Güncelleme Tarihi:

#Chester Griffiths#Abd#Yangın
ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi
Birsen ATEŞ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 13:14

ABD, dört gün beş gece boyunca alevlerle savaşarak çıkmaz sokaklarındaki 6 evi yangından korumayı başaran 62 yaşındaki beyin cerrahı Chester Griffiths'in inanılmaz hikayesini konuşuyor...

Haberin Devamı

7 Ocak'ta ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları 8. gününde devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir anda yayılan ve şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alanı yok eden yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Hollywood ünlülerinin yaşadığı ve milyon dolarlık malikanelerin yer aldığı bölge adeta küle döndü. Uluslararası ajansların geçtiği ve sosyal medyaya düşen görüntüler felaketin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor. Zaten ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da faciayı "Los Angeles’taki yangınlar, maddi zarar açısından, tarihimizin en kötü felaketi olabilir." sözleri ile değerlendiriyor.

ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

KAHRAMAN İLAN EDİLEN BEYİN CERRAHI

Haberin Devamı

ABD gazeteleri günlerdir evlerini kaybeden, yangınlardan son anda kurtulan ve arama kurtarma çalışmalarına katılan insanların göz yaşartan hikayeleri ile dolu ancak bu hikayelerin biri dış basında özellikle dikkat çekti. Evine gelen alevleri 5 gün boyunca bastırarak Malibu'daki tüm sokağı yok olmaktan kurtaran beyin cerrahı ABD'de kahraman ilan edildi.

ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

YILLARDIR HAZIRLIKLI OLDUĞU BİR SENARYOYDU

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, başarılı bir beyin cerrahı olan Chester Griffiths yangınların başladığı gün gerçekleştirdiği beyin ameliyatını tamamladıktan sonra arabasına atladı ve Malibu sahilindeki evini şehrin dört bir yanını saran orman yangınlarından kurtarmak için Los Angeles'a doğru yola çıktı.

Bu 62 yaşındaki adamın yıllardır hazırlandığı bir senaryoydu. Eğitimini almış, yangın hortumlarını tedarik etmiş, oğluna ve kapı komşusuna olası bir müdahaleyle ilgili bilgi bile vermişti.

ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

ÇIKMAZ SOKAKTAKİ 6 EVİ YANGINDAN KORUMAYI BAŞARDILAR

Haberin Devamı

Şimdi 3 adamın yapması gereken tek şey bu planı hayata geçirmekti. Chester, oğlu ve kapı komşusu şehir tarihindeki en kötü cehennemle cesurca yüzleştiler, çevrelerindeki evler kül ve moloz yığınına dönerken çıkmaz sokaklarındaki altı evi başarıyla korumayı başardılar.

Kasırga düzeyindeki kuru rüzgârlar futbol topu büyüklüğünde köz tabakaları yağdırırken bile mücadeleye devam eden adamlar geri adım atmadı.

Sonuç olarak N95 yüz maskeleri, yangın hortumları ve küreklerle donanan üçlü, dört gün beş gece boyunca alevleri sokaklarından uzak tutmayı başardı.

ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

"YANIMIZDAKİ EV BİR HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI, KIYAMET SAHNESİ GİBİYDİ"

Haberin Devamı

Chester Griffiths'in komşusu Clayton Colbert The Telegraph'a yaptığı açıklamada "Bir noktada arabamı toplamaya başladım ve sonra ne olursa olsun evimin yanmasına izin vermeyeceğime karar verdim.” ifadelerini kullandı.

“Hiç şüphesiz, biz burada olmasaydık, evlerimizin hiçbiri olmayacaktı." diyen adam en korku dolu anları Çarşamba gecesi yaşadıklarını anlattı...

Colbert'in açıklamalarına göre, Batı'dan üzerlerine doğru gelen yangın sadece 20 dakika içinde komşularının iki ahşap evini yutmuştu. Topanga Beach Drive'daki bir ev alevlerin etkisi ile bir anda havai fişek gibi patlamıştı ve evden kopan parçalar ve alev topları üzerlerine doğru geliyordu:

Haberin Devamı

"Yanan parçalar etrafımıza düşüyordu, neredeyse bir kıyamet sahnesi gibiydi. Ne zaman biteceğini bilmiyorduk, en korkutucu şey de buydu"

ÇATILARA ATLAYIP ALEVLERİ PÜSKÜRTMEYE ÇALIŞTILAR

Cesur üçlü evlerinin yakındaki çatılara atlayarak, alevleri püskürtmeye çalıştı. Yerde devam eden yangınlar içinse toprak ve kum kullanıyorlardı. Saatte 80 mil hızla esen rüzgar müdahaleyi imkansız hale getiriyordu, adamlar defalarca kez savruldular ancak geri kalkarak evlerini korumaya devam ettiler.

ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

"KORKACAK ZAMAN YOKTU"

Telegraph gazetesinin yayınladığı dehşet verici görüntülerde Dr. Griffiths'in turuncu alevlere bakarken nefes nefese kaldığı duyuluyor.

Haberin Devamı

Müdahale boyunca korkmadığını belirten Griffiths, yoğun dumanı günlerce solumaktan kısılmış sesi ile "Ben bir cerrahım. Bizler önce hazırlanırız, işin içine girdiğimizde ise eğitimimize ve hazırlığımıza güveniriz. Çıkış stratejimiz sörf tahtalarıyla okyanusa açılmaktı. İşler gerçekten sarpa sararsa onları dışarı çıkarabileceğimizi biliyorduk. Korkacak zaman yoktu" açıklamasında bulundu.

Beyin cerrahının 24 yaşındaki oğlu ise "Dürüst olmak gerekirse tüm bunlar babamın önderliğinde oldu. Uzun zamandır bunun için hazırlanıyordu. O savaşçı bir ruha sahip.” dedi.

ABDdeki yangınlarda sokaklarındaki 6 evi kurtaran beyin cerrahının inanılmaz hikayesi

SADECE ALEVLERLE DEĞİL YAĞMACILARLA DA MÜCADELE ETTİLER

Komşusu ve oğlu yardıma gelmeden önce 10 saat boyunca yalnız mücadele eden Clayton Colbert ise günlerdir uyumadığını belirterek "Vücudumdaki her kemik ağrıyor" diyor.

Topallayarak yürüğü görülen adam, sadece alevlerle mücadele etmediğini, küle dönen evleri yağmalayanların peşinden de gitmek zorunda kaldığını belirterek "Bütün bunların üstüne bir de hırsızlık yapmaya çalışan insanlar var." dedi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Gözden KaçmasınABDde 32 saatlik alarm: Yangın büyüyebilir, tahliye emirlerine hazır olunABD'de 32 saatlik alarm: Yangın büyüyebilir, tahliye emirlerine hazır olun!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Chester Griffiths#Abd#Yangın

BAKMADAN GEÇME!