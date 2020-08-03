Beril SÖNMEZ (DHA)
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ABD’deki yangınlar söndürülemiyor! Halk tahliye ediliyor
Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklardan dolayı meydana gelen orman ve çalı yangınları binlerce hektar ağaçlık araziye ve vahşi hayvana zarar veriyor. ABD’nin Güney California bölgesinde devam eden yangınlar yerleşim yerlerine yaklaşınca bölge halkının tahliyesine başlandı.
ABD’nin Yucaipa kentinde devam eden yangınların yerleşim yerine yaklaşması bölge halkını endişelendirdi. Bazı evlerin tahliye edildiği, California İtfaiyesi’nin yangına müdahale ettiği açıklandı. Devam eden yangının henüz yüzde 5’inin kontrol altına alındığı açıklandı.
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