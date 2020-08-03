ABD’deki yangınlar söndürülemiyor! Halk tahliye ediliyor

ABD’nin Yucaipa kentinde devam eden yangınların yerleşim yerine yaklaşması bölge halkını endişelendirdi. Bazı evlerin tahliye edildiği, California İtfaiyesi’nin yangına müdahale ettiği açıklandı. Devam eden yangının henüz yüzde 5’inin kontrol altına alındığı açıklandı.